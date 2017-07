<span style='text-decoration: underline;'>Dialogue national</span>:<br><span style='color:red;'>Ennahda salue l’appel lancé par le Premier ministre</span>

A travers un communiqué rendu public hier, le mouvement Ennahda a salué l’appel au dialogue national lancé récemment par le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune.

«Le Conseil consultatif du mouvement Ennahda enregistre avec satisfaction l’appel au dialogue national visant à réunir le gouvernement et l’opposition et insiste à mettre en place les mécanismes et les conditions qui garantissent sa réussite», écrit le mouvement dans son communiqué. Le mouvement a souligné qu’il soutenait également toute démarche visant à lutter contre la corruption et à préserver l’argent public, réitérant son appel à lutter contre l’argent sale en politique. Le parti a aussi salué «toute démarche visant à réhabiliter les constantes de l’identité nationale, notamment la généralisation de l’usage de la langue arabe dans les administrations et les institutions de l’Etat».

Par ailleurs, Mohamed Douibi, secrétaire général du parti a appelé vendredi dernier à la lutte contre la corruption et à la préservation du denier public. Intervenant à l’ouverture de la session ordinaire du Conseil consultatif du Mouvement, M. Douibi a affirmé que son parti «réitère son appel à la lutte contre la corruption et à la préservation du denier public afin de prémunir les institutions de l’Etat et l’intérêt public». Soulignant la nécessité «d’assainir la scène politique de l’argent sale», le SG de mouvement Ennahda a prôné «la sauvegarde de la décision politique, notamment en la conjoncture économique actuelle». «La crise financière qui affecte l’économie nationale, entrave la réalisation d’une croissance positive avec la poursuite de la chute des cours du pétrole» a déploré M. Douibi.

Estimant «improbable la concrétisation sur le terrain du nouveau projet économique du Gouvernement» notamment au vu des risques qui menacent la paix sociale», le SG de mouvement Ennahda a ajouté qu’«il ne s’agit-là que de simples slogans de propagande». Par ailleurs, le Mouvement Ennahda a salué «toute action visant la réhabilitation de l’identité nationale dont la généralisation de l’utilisation de la langue arabe dans l’administration et les institutions de l’Etat».

Au plan international, le Mouvement a dénoncé les dépassements de l’entité sioniste après la fermeture de la Mosquée d’Al Aqsa, qualifiant la situation de «grave escalade s’inscrivant dans le cadre des plans israéliens pour la judaïsation d’Al Aqsa».

Il est à rappeler enfin, que le Conseil consultatif du mouvement Ennahda, s’est réuni vendredi et samedi derniers pour étudier la situation politique générale ainsi que les derniers développements enregistrés sur la scène palestinienne.

Alger: Samir Hamiche