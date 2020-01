<span style='text-decoration: underline;'>...</span>:<br><span style='color:red;'>Ennayer se prépare</span>

A Oran, Ennayer se prépare et ne passe pas inaperçu grâce aux commerçants de fruits secs qui étalent tous leurs fruits stockés durant toute l’année pour les sortir, la veille d’Ennayer avec des prix exorbitants.

Mais malgré cette cherté, la population achète et fête Ennayer. Le premier jour d’Ennayer, c’est le chaud qui est consommé avec le « cherchem » garni de fèves et de pois chiches.

Et le lendemain, c’est Ennayer dans une grande midouna d’Alfa, on mélange tous les fruits secs et toute la famille est réunie où même les absents auront leurs petites bourses garnies.

Ainsi, cette fête est la célébration de la tenue de la nouvelle année Amazigh.

Grâce aux commerçants, certaines fêtes demeurent et ceci toujours dans leur l’intérêt à travers le monde. Toutes les fêtes religieuses sont presque gérées par le commerce. Bon Ennayer.

Adda.B