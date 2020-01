<span style='text-decoration: underline;'>Carrières d’agrégats d’El Ançor </span>:<br><span style='color:red;'>Enquête sur l’octroi des autorisations d’exploitation</span>

De sources bien informées, une brigade de sécurité relevant de la sûreté de la wilaya d’Oran, a diligenté une enquête sur l’octroi des autorisations d’exploitation des carrières d’agrégats situées au lieu dit Djorf El Alia, dans la commune d’El Ançor.

Selon ces mêmes sources, la brigade en question s’est déplacée, la semaine passée sur le site et ce, consécutivement à une plainte déposée par les services de la conservation des Forêts relative à l’atteinte à l’environnement causée par l’utilisation abusive et non réglementaire des explosifs pour l’extraction des agrégats.

Rappelons que l’exploitation de ces carrières d’agrégats qui remonte à plus de 20 années maintenant, longtemps dénoncée par la population locale, n’a pas été sans conséquences sur la santé publique, puisque nombre de maladies, notamment pulmonaires, ont infecté les habitants de la contrée et plus particulièrement ceux habitant dans le voisinage immédiat du site.

Nombre de manifestations citoyennes et de sit-in, avaient été organisés par le passé pour réclamer la fermeture de ces sites, du moins leur transfert vers l’autre versant de la montagne Djorf El Alia, mais sans grand succès, puisque ces carrières ont continué et continuent de nos jours à opérer, souvent sans respect de la réglementation en vigueur. Toujours selon ces mêmes sources, l’enquête consistera également à mettre un frein à l’exploitation anarchique de ces carrières, lesquelles, fiscalement, ne profitent qu’à leurs exploitants, sans retombée financière pour la commune d’El Ançor.

Karim Bennacef