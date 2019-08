<span style='text-decoration: underline;'>Ministre de l’Intérieur</span>:<br><span style='color:red;'>Enquêtes diligentées pour déterminer les auteurs des feux de forêts </span>

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune a fait état de «l’ouverture de plusieurs enquêtes» par les services de sécurité afin de déterminer les auteurs de cette vague de feux de forêts, assurant que la loi sera rigoureusement appliquée pour sanctionner cet «acte criminel».

Intervenant lors d’une réunion d’évaluation des opérations relatives à la saison estivale et à la lutte contre les feux de forêts, tenue au siège de la Direction général de la protection civile, en présence du DG de ce corps (DGPC), Colonel Boualem Boughelaf, du DG de la sûreté nationale, Abdelkader Kara Bouhadba et un représentant du commandement de la Gendarmerie Nationale (GN), M. Dahmoune a regretté «le fait que le facteur humain soit à l’origine de ces incendies déclarés», suite à quoi «l’Etat accomplit son devoir et diligente actuellement plusieurs enquêtes de sécurité». «Les services de sécurité présenteront les dossiers devant la justice et veilleront à l’application rigoureuse de la loi pour sanctionner cet acte criminel ayant causé des pertes matérielles considérables», a-t-il soutenu. Saisissant cette occasion, le ministre a exhorté les citoyens à «faire preuve de civisme pour se prémunir contre les incendies et protéger l’environnement».