<span style='text-decoration: underline;'>Travail</span>:<br><span style='color:red;'>Enregistrement de trois nouvelles organisations syndicales</span>

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, Tidjani Hassan Haddam, a présidé hier, la cérémonie de remise des récépissés d’enregistrement de la déclaration de constitution de 3 organisations syndicales.

Les syndicats en question, notamment des secteurs de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière et ce, après l’actualisation de leurs dossiers déposés auprès du Ministère.

Selon le communiqué de presse du ministère du Travail, ces récépissés ont été remis aux syndicats suivants: Syndicat National Autonome des Personnels de L’enseignement Supérieur (SNAPES); Le Syndicat des Infirmiers Algériens (SIA) et Le Syndicat National Autonome des Sages-Femmes Algériennes de Santé Publique (SNASFASP).

Cette opération s’inscrit dans le cadre du suivi des décisions issues de la réunion du Gouvernement tenue en date du 3 avril 2019, concernant l’examen des dossiers des demandes de constitution en syndicats et ce, conformément aux dispositions de la loi N°90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée relative à l’exercice du droit syndical, précise le ministère dans son communiqué.

Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, rappelle que ses services restent disponibles et à la disposition des représentants des organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs pour répondre à leurs préoccupations.

Noreddine Oumessaoud