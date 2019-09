<span style='text-decoration: underline;'>Zerouati donne de Zeralda le coup d’envoi de la campagne</span>:<br><span style='color:red;'>«Ensemble pour la lutte contre les déchets plastiques»</span>

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, a procédé, samedi au niveau de la plage Kheloufi 1 à Zeralda (Alger), au lancement de la campagne de sensibilisation contre les déchets plastiques sur les plages, et qui se poursuivra jusqu’au 21 octobre prochain, et ce en présence de l’Ambassadeur de l’Union européenne en Algérie et de représentants de différents établissements publics et associations de la société civile activant dans le domaine de la protection de l’environnement.

La ministre qui a participé à l’opération de collecte de déchets à la plage Kheloufi 1, a mis l’accent sur l’importance de ce genre de campagne pour la sensibilisation aux dangers que représentent les déchets plastiques et leur impact sur l’environnement marin, soulignant que cette action qui s’étalera sur un mois, «sera l’occasion de promouvoir l’économie circulaire et d’encourager les jeunes à investir ce créneau prometteur, d’autant que l’Etat soutient fortement ce domaine à travers des mécanismes de financement destinés aux jeunes». De son côté, l’Ambassadeur de l’Union européenne en Algérie, John O’rourke a fait savoir, dans son intervention, que cette campagne de sensibilisation contre la pollution marine, organisée conjointement avec le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables, s’inscrivait dans le cadre des efforts communs visant à répondre aux préoccupations environnementale, saluant, en outre, les efforts consentis par l’Algérie en matière de protection de l’environnement des déchets marins. La pollution marine est un défi mondiale, quand on sait que 8 millions de tonnes de déchets sont déversés, chaque année, dans les océans, dont 85% de cette quantité est constitué de matières plastiques, a-t-il précisé, ajoutant que cela devrait multiplier leur impacts négatifs sur l’écosystème, la biodiversité et la santé humaine. A ce rythme, et d’ici 2050, il y aurait plus de plastique que de poisson dans la mer, a-t-il alerté. De son côté, la représentante du le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables, Ameziane Fazia, a rappelé que l’Algérie enregistre annuellement un total de 13 millions de tonnes de déchets, dont plus de 2 millions de tonnes de déchets plastiques, précisant que 50% de cette matière est utilisée une seule fois seulement.

Quelque 168.000 tonnes de déchets sont retirées annuellement de la mer, a-t-elle dit, soulignant que le plastique constitue 17% de cette quantité globale, ce qui «affecte négativement la reproduction des poissons et l’environnement marin. Evoquant, dans ce sens, les efforts de la tutelle en matière de gestion et de revalorisation des déchets, en tant que source de richesse, ainsi que l’arsenal juridique instituant la protection de l’environnement dans le cadre de la stratégie nationale, elle a mis en avant notamment la réalisation d’infrastructures environnementales, à l’instar des centres d’enfouissement technique (CET), des Maisons de l’environnement outre l’ouverture de Laboratoires d’analyses des eaux et la promotion de l’économie verte et des énergies renouvelables. Pour l’ingénieure Malika Bennemla, représentante du Commissariat national du littoral (CNL), l’Algérie fait partie des grands importateurs de plastique, rappelant, que la production mondiale des déchets plastiques est estimée à 322 millions de tonnes/an, dont 9 millions sont déversés dans les océans. La même responsable n’a pas manqué de tirer la sonnette d’alarme sur la menace d’extinction qui guette, du fait de ces déchets, les 340 espèces composant la faune marine. Intervenant à cette occasion, la représentante de l’Agence nationale des déchets (AND), Sabrine Dekkar, a évoqué les plus importants programmes et actions de sensibilisation organisés par l’Agence en direction des différentes catégories de la société sur tri sélectif des déchets ménagers, mais aussi sur les risques que représentent les déchets plastiques pour la santé de l’Homme. Elle a précisé, à ce propos, que l’Algérie produit plus de 2 millions de tonnes de déchets plastique, soit 15% de la production mondiale, mettant en avant les résultats d’une étude menée au niveau des 14 wilayas littorales.

Placée sous le thème «Ensemble pour lutter contre les déchets en plastique», cette campagne de nettoiement, coïncidant avec la journée mondiale du nettoyage, a connu une grande participation des enfants et de jeunes volontiers de différentes associations de la société civile. Cette journée a été marquée par l’organiation de plusieurs ateliers au profit des enfants et par une visite de la délégation ministérielle au CET de Hamissi à Zéralda.