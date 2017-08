<span style='text-decoration: underline;'>Bordj Bou Arreridj</span>:<br><span style='color:red;'>Ensemencement de 600.000 alevins de carpe argentée</span>

Quelque 600.000 alevins de la carpe argentée ont été récemment ensemencés dans le barrage de Ain Zada, dans la commune de Taghourt à l’est de Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris mercredi auprès de la direction locale de la pêche et des ressources halieutiques. Cette opération, visant la diversification et le renforcement du stock halieutique du barrage de Ain Zada et l’approvisionnement du marché local en poisson frais le long de l’année, permettra également la création de postes d’emploi et une meilleure prise en charge de l’environnement, a souligné la direction.

Elle contribue ainsi à la préservation de l’activité de la pêche continentale, qui a connu ces dernières année un développement important, a-t-elle estimé, rappelant que le secteur importait auparavant les alevins de l’étranger. L’opération de reproduction artificielle a été effectuée à la station expérimentale de l’aquaculture et de la pêche continentale située à la commune de Ouricia au nord de Sétif et qui produit environ 5,5 millions d’alevins de carpes.

L’expérience de la pêche continentale et de l’ensemencement dans les plans d’eau connait un développement particulier à Bordj Bou Arréridj, s’est-on félicité, rappelant que la production en la matière avait dépassé l’année dernière les 180 tonnes de poissons.