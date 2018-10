<span style='text-decoration: underline;'>La JSK</span>:<br><span style='color:red;'>Entame des travaux de terrassement pour la réalisation d’un centre de formation à Tizi-Ouzou</span>

Des travaux de terrassement pour la construction, à Tizi-Ouzou, d’un centre de formation de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK, ligue 1 Mobilis) ont été entamés hier samedi, a indiqué dimanche à l’APS le président de ce club de football.

Ces travaux, entrepris sur un site de 4 Ha sis à Oued Aissi (sortie est de Tizi-Ouzou) et qui marquent le début officiel de la réalisation de ce centre inscrit comme l’une des priorités du staff dirigeant des Canaris dans son plan de remise sur rail du club, ont été lancés “”grâce à la mobilisation d’entrepreneurs bénévoles qui ont bien voulu contribuer à la concrétisation de ce projet’’, a précisé Cherif Mellal. Ce même responsable a indiqué qu’une réunion sera organisée dans quelques jours, pour procéder au choix des entreprises qui vont réaliser le reste du projet, affirmant que plusieurs opérateurs ont pris attache avec la direction du club, dans le but de se voir confier la réalisation de ce centre de formation dont les travaux seront financés sur fond propre du club avec la participation de ses partenaires par le biais de conventions. S’agissant de l’acte de propriété du terrain, un accord a été trouvée avec la wilaya pour le transfert du site sous forme de concession au profit de la JSK, a-t-on appris de même source. Ce centre de formation qui portera le nom d’un des plus grands supporters de la JSK, le chanteur Matoub Lounes, est destiné à former de jeunes footballeurs pour leur club, assurer la relève et permettre la spécialisation, a souligné ce même responsable.