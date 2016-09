<span style='text-decoration: underline;'>Championnat de ligue deux | ABS – ASMO</span> :<br><span style='color:red;'>Entame périlleuse pour El Djemia</span>

La formation asémiste, débutera la nouvelle saison en ligue deux ce vendredi, avec un périlleux déplacement à Boussaâda, où l’attendra de pied ferme l’ABS sur la pelouse du stade Abdelatif Mokhtar.

En effet, les vert et blanc de Medina Jadida, se sont bien préparés sous la houlette de Saadi, pour ce déplacement surtout pour ne pas rater la première marche. El Djemia, aura à en découdre avec une bonne équipe, décidée aussi à ne rien lâcher surtout sur ses terres devant ses supporters. En tout cas, malgré la difficulté de la mission, les asémistes sont résolus à revenir à ma maison avec un bon résultat. Même si le ton est donné, le responsable technique, a pris la précaution de rappeler à ses poulains, qu’ils doivent garder les pieds sur terre car la rencontre sera très disputée. De toute manière, il est important de bien débuter le championnat pour les coéquipiers de Belaalem, afin de dévoiler leurs intentions pour cette nouvelle saison. Les gars de Medina Jadida ont effectué leur dernière séance d’entraînement, le mardi, au cours de laquelle Saadi a dévoilé la liste des 18 joueurs convoqués pour le match. Les seuls joueurs qui rateront le voyage sont le latéral droit Oussaad qui n’est pas encore au point, suite à une blessure, et le défenseur central Naâmane, qui doit purger sa suspension qui lui a été infligée la fin de la saison écoulée. S’agissant du déplacement, la troupe asémiste, s’est déplacée hier matin par autocar à destination de M’Sila. L’équipe oranaise séjournera durant deux nuitées à l’hôtel « El Kala » où il est prévu une séance d’entraînement sur le stade de cette localité. El Djemia ralliera Boussaâda, le jour du match, après la prière du vendredi, sachant que la distance qui sépare les deux villes n’est que de 60 Km.

A quoi ressemblera le onze de l’ASMO face à l’ABS

Après une bonne préparation d’inter-saison en Tunisie, et plusieurs matchs amicaux disputés, Saadi semble avoir déjà en tête son équipe type qui débutera le championnat, ce vendredi face, à Boussaâda. Dans les bois ce sera Dahmane, pour son capital expérience. En défense, le coach devra aligner dans les couloirs, Boukatouh et Kherbache et dans l’axe central, Benzerga (ou Mesmoudi) et Barka. Pour ce qui est du milieu, Belaalem sera aux côtés de Haddad, Berradja et Batouche. Aux avants postes, on retrouvera Ameur Yahia et Balah (ou Tchikou)

Boukatouh : «L’accession demande un bon début du championnat»

Le défenseur asémiste qui a gagné sa place de titulaire et gagné la confiance de Saadi, estime, qu’il est primordial de bien débuter le championnat : « Notre équipe est fin prête pour aborder la nouvelle saison dans de bonnes conditions. La préparation s’est déroulée selon le programme tracé et je reste convaincu, que tous les joueurs sont au top de leur forme. Notre entraîneur, a profité des derniers matchs amicaux, pour corriger les erreurs décelées. Certes ce premier match, ne sera pas aisé, mais on fera tout pour réaliser un bon résultat soit, rentrer à la maison avec le gain du match ou à défaut avec le point du nul. En ce qui me concerne, je me surpasserai sur le terrain pour donner le meilleur de moi-même pour honorer la confiance placée en moi par mon entraîneur. Je souhaite de tout cœur bien défendre pour que notre équipe n’encaisse pas de buts et pour contribuer au succès de mon équipe. Surtout on doit donner de la joie aux supporters, qui attendent beaucoup de nous»

B. Sadek