<span style='text-decoration: underline;'>Journée internationale de prévention des overdoses </span>:<br><span style='color:red;'>Entre drogue dure et mélange de produits pharmaceutiques, les jeunes en danger</span>

Cette journée internationale de prévention des overdoses est consacrée à la prise de conscience des dégâts liés aux overdoses et existe depuis 2001, à l’initiative de l’Australie. Elle est célébrée uniquement par quelques pays alors que les morts par overdose sont de plus en plus nombreux au niveau mondial surtout avec la diversité des drogues qui sont consommées.

L’overdose est une surdose de produits psychotropes ou d’une drogue susceptible d’entraîner tout d’abord une perte de conscience puis la mort.

Les toxicomanes sont exposés à ce risque d’overdose, et plus particulièrement les consommateurs d’héroïne et de morphiniques qui recherchent dans l’excès une sensation d’ivresse. Même si les chiffres portant sur l’overdose en Algérie ne reflètent en rien l’ampleur du phénomène causé par la consommation de drogues en Algérie, il est temps de tirer la sonnette d’alarme car les drogues dures susceptible de causer ce genre de conséquences ont pris forme chez nous, et les jeunes sont de plus en plus adeptes à leur consommation.

Mais le pire étant l’utilisation de certains produits médicaux mélangés à d’autres produits afin d’avoir des substances euphorisantes encore plus fortes. Mais en Algérie, des statistiques portant sur les cas de décès par overdose sont inexistantes, un sujet encore tabou chez nous. Certains par contre osent en parler, ces cas ont été enregistrés chez les consommateurs de drogue dure et son mélange à l’alcool lors de fêtes, surtout lors les fêtes de fin d’année. Cherchant toujours le moyen de fuir leurs problèmes, ces jeunes vont se tourner vers d’autres drogues, pouvant les conduire à la mort. Une surconsommation de n’importe quel produit psychotrope, même l’inhalation de la colle ou autres solvants peut avoir ces conséquences fâcheuses.

Mettre un terme à cela oui mais comment surtout lorsque notre pays de plaque tournante de la drogue, est devenu un pays où les jeunes consomment de plus en plus ce poison. Entre psychotropes, kif, drogue dure et inhalation de solvant, la jeunesse algérienne fait face à un fléau qui la consume à petit feu. Au cours de ces deux dernières années, une nouvelle drogue menace les jeunes, il s’agit d’un produit nouveau venant de l’Amérique latine. Conçue aux Mexique, la « flakka » a défrayé la chronique aux Etats-Unis, avant de traverser l’Atlantique pour la France, et d’arriver en Algérie. Cette drogue de synthèse, classée dans la famille des amphétamines, provoque de graves hallucinations et procure un sentiment d’invincibilité à l’origine d’actes d’une violence inouïe.

Les effets de cette drogue, communément appelée zombie en Algérie, sont dramatiques. Elle peut pousser les personnes qui s’y adonnent à s’autodétruire ou à détruire les autres, pouvant même conduire à commettre des actes de cannibalisme. Cette drogue s’est manifestée publiquement dans notre pays. Elle est mélangée à plusieurs autres produits, dont un produit pharmaceutique utilisé en ophtalmologie.

Ce produit, Le tropicamide fait partie depuis 2013 des médicaments essentiels de l’OMS (Organisation mondiale de la santé), cependant, il est utilisé comme ingrédient de la drogue appelée « Krokodil ». A cet effet, Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a mis en garde l’ensemble des pharmaciens hospitaliers et d’officines au sujet d’un collyre « détourné à des fins de psychotrope ». Il serait utilisé dans la préparation de la « drogue la plus dangereuse au monde, la drogue krokodil ». Il s’agit du produit Mydriaticum (Tropicamide Collyre), utilisé entre autres pour dilater la pupille.

