Le président américain devrait rencontrer demain 12 juin, son homologue sud coréen dans une île artificielle à Singapour. Cette île qui sera un vrai bunker où une sécurité des plus importantes, sera de rigueur pour éviter tout fâcheux incident. Mais ceci est un rituel classique dans ce genre de rencontres de haute importance et il fait les choux gras de la presse qui aime flirter entre le réel et la fiction hollywoodienne dans ces cas-là.

Donc, pour revenir aux choses sérieuses, nous sommes à la veille d’un sommet historique sensé marqué les relations et même chambouler les relations en Asie et même, selon certains, redessiner quelques cartes dans cette région. L’événement est donc planétaire ou tout au moins il devrait l’être, si nous ne trouvions pas devant un cas très rare dans les relations internationales qu’est le président américain Donald Trump.

Beaucoup de spécialistes ne croient plus en les engagements de ce président qui vient de s’illustrer encore une fois juste après le G7 Canada, en torpillant l’accord final et de retirer son soutien au communiqué final qui a été pourtant très laborieux à concrétiser. Ainsi, à peine dans son avion, que voilà Donald Trump qui fausse compagnie à tout son monde prétextant n’avoir pas aimé les propos du Premier ministre canadien lors de sa conférence de presse.

L’homme confirme encore une fois, pour ceux qui en doutaient, qu’il n’a cure des conventions, traités et accords signés. On l’a vu avec le traité sur le climat de Paris, on l’a vérifié avec l’accord nucléaire iranien, on l’a constaté avec l’acier et l’aluminium, on l’a vomi avec l’ambassade à JérusaleM. L’homme se soucie peu de la légalité internationale et s’en tape des engagements pris. Pour lui tout peut tomber à l’eau à tout moment et surtout il n’y a aucune obligation à se référer strictement à ce qui s’appelle ou s’appelait jusque-là un engagement d’Etat.

Donc, le sommet entre Trump et Kim Jong-un, dans l’absolu est d’une importance capitale, mais quand on voit le comportement du président américain et le peu de cas qu’il fait des accords et des engagements, on est tenté de dire que nous sommes là en face d’une parade pour les ego et que tout ce qui peut sortir de ce sommet (s’il en sort quelque chose) ne veut absolument rien dire car, il peut tout renier du jour au lendemain et peut-être même rendre les choses plus compliquées qu’elles ne l’étaient jusque-là.

Par Abdelmadjid Blidi