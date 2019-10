<span style='text-decoration: underline;'>Le rond point de la cité Djamel Eddine inondé</span>:<br><span style='color:red;'>Entre ordures et pluie, les Oranais ne savent plus où donner de la tête</span>

Entre ordures et pluie, les Oranais ne savent plus où donner de la tête

Le problème de la collecte des ordres à Oran est toujours d’actualité. Voilà plusieurs jours qu’il dure. Une situation qui a été provoquée par la grève des collecteurs privés qui demandent une fois de plus que leur situation soit réglée. Un état de fait qui se répercute sur l’hygiène de la ville d’Oran, sachant que ces mêmes collecteurs privés ont plus d’une fois lancé pareilles revendications sans pour autant que cela n’aboutisse à des solutions palpables.

Mais si des promesses ont été tenues, elles n’ont pas été respectées ni prises en considération. Hier au soir au niveau de certaines rues à Oran, camions et travailleurs de la commune ont tenté de déblayer au niveau du quartier de Choupot, Boulanger le centre-ville et autres. Mais ce ne fut qu’un ramassage superficiel vu que les agents travaillaient sans aucun matériel. Ils ne disposaient même pas de pelle ou de masques pour ramasser les ordures qui avaient commencé à se décomposer et à dégager des odeurs nauséabondes, les animaux nuisibles avaient commencé par y trouver refuge. Pour certains de ces travailleurs et afin de parer aux plus urgent, ils s’étaient couvert le bas du visage avec leurs habits ou des écharpes afin de ne pas être confronté à ces odeurs et saleté. Mais le plus grave dans cette situation est le changement brusque de la météo, Oran vient d’enregistrer les premières pluies d’automne. Des averses qui ont commencé par charrier ces ordures qui finiront au fond des avaloirs, en les obstruant. Un état de fait qui nous renvoie vers les années précédentes où les premières pluies ont enregistré des débordements intenses, au niveau de plusieurs artères de la capitale de l’Ouest entre rues transformées en cours d’eau et tracés du tram inondés, cette situation risque à tout moment de réapparaitre si des prises en charge urgentes et adéquates ne sont pas prises, le bricolage prône en maitre dans tous les travaux entrepris.

Au niveau du rond point de la cité Djamel Eddine, c’est un vrai marécage qui s’est formé où des travaux d’urgence ont été effectués afin de tenter de désengorger cette artère. D’un autre côté, on saura également qu’au rond point du Méridien, c’est le même problème qui a été enregistré, les personnes sont ainsi prises en otage, la circulation a été ainsi bloquée par moment. Chaque année et à la même époque, c’est le même constat qui se répète. L’hiver n’est pas encore là et les catastrophes s’annoncent déjà. Rappelons qu’au cours des années précédentes, pareille situation a été lourde de conséquences.

F.Abdelkrim