<span style='text-decoration: underline;'>Choléra</span>:<br><span style='color:red;'>Entre psychose, spéculation et fausses informations</span>

Choléra : Entre psychose, spéculation et fausses informations

Dès la confirmation officielle par le Ministère de la Santé et l’Institut Pasteur de l’existence d’une quarantaine de cas de Choléra et plus d’une centaine de personnes hospitalisées, un climat de psychose s’est abattu sur les citoyens résidant notamment dans quelques wilayas du centre du pays.

La crainte ayant gagné les esprits depuis jeudi dernier a été conjuguée par la réaction des citoyens qui, depuis, ont cessé de consommer l’eau qui coule dans les robinets et ont boudé les légumes et fruits au niveau des marchés. Les ménages ont opté pour les eaux minérales où la demande a connu une hausse sensible ces dernières 48 heures.

En effet, la ruée sans précédent vers les bouteilles d’eau minérale a engendré une pénurie au niveau des magasins et commerces de la capitale et quelques wilayas du centre du pays. Dans la wilaya de Blida, la plus touchée par la maladie de Choléra, l’eau minérale est introuvable. Cette situation perdure encore hier, et ce, malgré les affirmations des autorités concernées qui rassurent quant à la potabilité de l’eau de robinet.

Vendredi dernier, le directeur de la Santé de la wilaya d’Alger, Mohamed Miraoui a indiqué que «l’eau du robinet est potable et n’est pas à l’origine de l’épidémie du choléra». «L’eau du robinet est potable et n’a jamais été à l’origine du choléra», a-t-il affirmé, précisant que «la wilaya d’Alger n’est pas un foyer de cette épidémie transmise par des personnes ayant voyagé à Blida et Bouira».

Par ailleurs, plusieurs internautes, en quête de rassurer leurs concitoyens, ont partagé sur les réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles ils boivent de l’eau du robinet.

Difficile de rassurer les familles d’autant que l’annonce des cas de choléra s’est propagée comme une trainée de poudre sur les sites d’information et les réseaux sociaux. Scrutant la moindre information sur le sujet de l’heure, les internautes tombent parfois sur « les Fake news » et les fausses informations concernant les moyens de propagation du Choléra et les démarches nécessaires afin d’y faire face.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres

Comme dit l’adage populaire, le malheur des uns fait le bonheur des autres, puisque des pratiques malhonnêtes ont refait surface où les prix des bouteilles d’eau minérale ont connu une hausse de 5 dinars dans quelques boutiques. Heureusement que les producteurs ont affirmé que les prix demeurent les mêmes en annonçant l’approvisionnement du marché par des quantités supplémentaires afin de répondre à la forte demande occasionnée par le Choléra.

Comme l’atteste des photos et vidéos partagées sur Facebook, des citoyens ont accouru vers les magasins pour acheter l’eau minérale par fardeaux. De longues files se sont formées et des consommateurs ont trouvé des étalages vides. Et depuis c’est la pénurie.

Pour faire face à cette situation, l’Association de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE) a adressé un appel aux producteurs d’eau minérale pour baisser les prix.

Alger: Samir Hamiche