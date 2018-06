<span style='text-decoration: underline;'>TOURNOI RÉGIONAL HAÏ SALEM « NON À LA VIOLENCE » </span>:<br><span style='color:red;'>Entre retrouvailles et solidarité</span>

TOURNOI RÉGIONAL HAÏ SALEM « NON À LA VIOLENCE » : Entre retrouvailles et solidarité

Ce sont 24 équipes, dont 17 sont hors wilaya, qui participent à ce tournoi, qui a débuté une semaine avant le Ramadhan.

L es anciens joueurs ve nant de Mascara, Saïda, Bel Abbès, Sfisef, Mohammadia, Sougueur, Saïda n’ont pas hésité un instant, à faire le déplacement au niveau du joli stade de Haï Salem, décoré et pavoisé de drapeaux par un comité dynamique, présidé par le courageux Aoumeur Fayçal, dit « El Moudir », secondé par Benarbia Abdelkader et Meftah Mohamed, qui ont tout prévu, ne comptant que sur eux-mêmes pour les finances. Actuellement à l’unisson. Mais départagés lors des qualifications aux 1/8 de finale. Deux matchs sont joués à 18h00 et une rencontre à 23h00 quotidiennement. La finale aura lieu le 27ème jour du Ramadhan. Une foule immense assiste aux rencontres, où des vedettes issues du MCO, USMBA, ASMO, MBS, Sougueur, GCM… Ainsi Haddou, Beramla, Boumechra, Behilil, Fellah, Mehnane, Embarek, les frères Issaâd ont présenté un beau spectacle, ainsi que d’autres vedettes, à l’image de Belloumi, réintégreront leur team à l’approche des finales, où un spectacle est garanti grâ- ce aux multiples phases de jeu, qui rappellent le beau football d’avant. Quatre équipes sortent déjà du lot : Haï Salem – Boukessassa Kouider – DNC Mascara et les Planteurs. Quatre autres équipes jouent actuellement les qualifications. Il faut rappeler, que l’expérimenté « El Moudir » a fait bénéficier les nécessiteux, en leur offrant des couffins du mois de Ramadhan, des habits de l’Aïd aux déshérités, il est même prévu une circoncision d’enfants du quartier. Cet évènement a renforcé l’amitié des sportifs de l’Ouest, et même la solidarité, puisqu’en raison de l’éloignement, les équipes de Sougueur et de Saïda sont invitées à partager le ftour, avec les organisateurs du tournoi à El Bahia. Ces initiatives sont à encourager, pour cette merveilleuse animation, qui a fait sortir de l’anonymat Haï Salem, ce quartier populaire d’Oran Est

M. Ouadah