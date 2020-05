Il ne faut pas se bercer de fausses illusions, les chiffres de l’économie nationale seront désastreux, au moment de leur délivrance par les instances habilitées. Il n y a pas que les hydrocarbures qui donnent la mesure de la récession historique que vivra le pays à plus ou moins courte échéance. Et pour cause, à l’exception de quelques secteurs qui peuvent se compter sur les bouts des doigts qui continuent à tourner à plein régime, l’économie nationale ronronne.

C’est là, un constat que tout le monde fait. Il reste à savoir, comment sortir de cette «nasse» qu’a tissée le Covid-19 autour du pays. Bien malin celui qui pourra prétendre disposer de la solution miracle. Celle-ci n’existe pas. En tout cas, pas sur les tablettes des autorités d’aucun Etat au monde et l’Algérie ne fait pas exception. C’est dire que le casse-tête auquel est confronté le gouvernement est quasi insoluble dans l’état actuel des choses. Le dilemme est en effet, difficile à endiguer. L’équation sanitaire et économique montre une grave contradiction, en ce sens que l’un bouscule l’autre et entre les deux, il y a le poids de la vie de l’être humain et celui de la survie de toute une économie.

Il semble que dans d’autre pays, les dirigeants ont résolument opté pour l’économie et réfléchissent désormais en chefs de guerre qui estiment les pertes humaines supportables et les dégâts collatéraux.

Il est entendu que l’Algérie n’est pas du tout dans ce débat présentement. L’exécutif fait tout pour sauver la vie des Algériens, mais est-il aidé par les Algériens eux-mêmes ? Force est de constater qu’une partie de la population ne semble pas prendre au sérieux les sacrifices économiques que consent le gouvernement pour préserver la santé et la vie des citoyens. Que faut-il faire donc ? Le président de la République est sans nuance sur le sujet, mais l’Etat ne peut pas être derrière chaque individu. D’où le dilemme !

Il faut le dire sans se voiler la face, un penchant trop appuyé sur les aspects strictement sanitaires, fait courir au pays le risque de tomber dans une situation de pays vulnérable. Et pour cause, pandémie ou pas, les néocoloniaux sont à l’affût. Ils sévissent déjà dans nombre de pays et attendent sans doute le jour où ils «cueilleront» l’Algérie. Et force est de reconnaître qu’un comportement irresponsable de la population fera durer le confinement et hypothèquera les chances de l’Algérie de rebondir sur le plan économique.

Par Nabil.G