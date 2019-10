<span style='text-decoration: underline;'>Industrie solaire</span>:<br><span style='color:red;'>Entrée en production de trois usines en 2020</span>

L’ industrie solaire en Algérie va être renforcée en 2020 par l’ouverture de trois nouvelles usines de fabrication de panneaux photovoltaïques.

Il s’agit de nouveaux investissements effectués par des opérateurs dans le cadre du renforcement de cette industrie naissante en Algérie. De plus en plus d’investisseurs se sont intéressés à l’industrie du solaire en Algérie depuis 2015 avec le lancement du programme national des énergies renouvelables qui prévoit la réalisation de 22000 mégawatts d’ici 2030. La première usine d’une capacité de 80 mégawatts, sera installée à Mila, une deuxième usine de 160 mégawatts à Ouargla. Ces deux usines permettront de renforcer la capacité de l’Algérie pour la fabrication des panneaux solaires utilisés notamment dans les stations et les centrales électriques au sud du pays. A propos de la troisième unité, elle permettra le montage des lampadaires LED qui étaient importés déjà de plusieurs pays notamment la Chine. Elle sera implantée dans la wilaya de Constantine. Elle permettra la création de plus de 30 postes d’emploi pour un investissement de 10 milliards de cts. Notons, que l’industrie solaire en Algérie, a besoin de plus en plus de visibilité dans le cadre de programme national des énergies renouvelables selon les explications de Monsieur Yaïci Boukhalfa Directeur Général du cluster solaire énergie. Il s’agit d’un groupement de cette industrie solaire en Algérie composé d’entreprises de fabrication de panneaux photovoltaïques d’installation et la commercialisation de ce type d’équipement utilisé dans les énergies propres. Selon notre interlocuteur, les investisseurs on déboursé de l’argent dans leur investissement estimé à 50 millions de dollars. Ces projets ont permis la création de 1000 postes d’emploi direct et prêt de 10000 en indirect; mais ces investisseurs manquent de visibilité dans le marché donc, ils sont inquiets. Il a dans ce cadre, expliqué qu’ils ont fait plusieurs propositions au gouvernement pour la création d’un fonds spécialement pour les énergies renouvelables parce que selon lui, la principale préoccupation de cette industrie en Algérie est le financement. Le cluster energy solaire entend développer son potentiel sur toute la chaîne de valeur et promouvoir la création d’emplois depuis l’ingénierie, la fabrication des équipements de production, de stockage, de transformation, d’évacuation, de contrôle, de gestion, d’installation jusqu’à l’exploitation et la maintenance de systèmes et centrales photovoltaïques. Le recours à la recherche scientifique et à la formation, permettront de stimuler l’innovation, la créativité, l’amélioration du savoir-faire des entreprises, des compétences de la ressource humaine, en vue d’assurer la compétitivité des acteurs locaux sur les différents segments de la chaîne de valeur et sur les différents marchés (local et international). La synergie que génère cette démarche, sera renforcée par la constitution de passerelles avec les différents secteurs ayant un impact sur le programme algérien des énergies renouvelables. C’est pour répondre à ces considérations que des acteurs du secteur économique se sont associés pour créer un cadre de concertation sous la forme d’un cluster dédié à l’énergie solaire. Notons, que l’Algérie a réalisé sa première centrale solaire en 2011, a acquis l’expérience nécessaire, ainsi que les moyens requis pour développer ce domaine d’autant, qu’actuellement, le pays totalise 22 centrales de production d’électricité à base d’énergie solaire avec une capacité de 400 MW.

Fethi Mohamed