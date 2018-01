<span style='text-decoration: underline;'>Chlef </span>:<br><span style='color:red;'>Entrée en service «dans 2 mois» de la gare routière d’El Hammadia</span>

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a insisté mardi à Chlef sur l’impérative de mettre en service de la gare routière d’El Hammadia dans « les deux prochains mois».

Lors de son inspection de cette gare routière d’El Hammadia, dans le cadre d’une visite de travail dans la wilaya, M. Zaalane s’est félicité du parachèvement des travaux relatifs au bâtiment principal et aux quais, appelant les responsables du secteur à sa «mise service dans deux mois», après l’achèvement de certains travaux liés aux panneaux d’orientation et publicitaires, et au montage des cameras de surveillance. Le projet de la gare routière d’El Hammadia a été lancé en travaux en 2008, mais il a enregistré un retard dans sa réalisation, dû principalement au changement de son assiette et à la faiblesse de son enveloppe financière, selon les explications fournies, sur place, par le directeur des Transports de la wilaya. D’un coût de réalisation estimé à plus de 520 millions de da, contre une enveloppe initiale de 100 millions de da, ce projet «stratégique», comme qualifié par le responsable, est doté d’une capacité prévisionnelle de 40.000 places. Le ministre des Travaux publics et des Transports a visité, par la même occasion, le chantier de réalisation d’une pénétrante reliant Ténés à Tissemssilt, au même titre que l’aéroport Aboubakr Belkaid, avant de donner le coup d’envoi d’un projet de réalisation d’une rocade devant relier la ville d’Ouled Farés à l’aéroport.

La visite du ministre se poursuit toujours dans la wilaya, où il est notamment attendu sur le chantier de réalisation d’un ouvrage d’art sur l’évitement d’Ouled Fares et le projet d’une station de péage sur l’autoroute Est- Ouest. Un exposé sur la modernisation du port de Ténés, lui sera, également, présenté.