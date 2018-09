<span style='text-decoration: underline;'>au premier trimestre 2019 </span>:<br><span style='color:red;'>Entrée en service du centre psychopédagogique des déficients mentaux de Achaacha</span>

Le centre psychopédagogique des déficients mentaux de Achaa cha (Mostaganem) entrera en service au premier trimestre de l’année prochaine, a-t-on appris de la directrice de l’action sociale de la wilaya.

«Le taux d’avancement des travaux de réalisation de cette structure spécialisée a atteint 80% permettant sa réception prochaine et son entrée en service au courant du premier trimestre 2019», a indiqué Bouchakour Aicha. Des instructions ont été données à l’entreprise chargée des travaux pour l’achèvement du projet dans les délais impartis, a-t-elle fait savoir, signalant que les travaux d’aménagement externe de l’infrastructure ont été lancés en août denier et seront suivis par ceux d’équipement. Ce centre psychopédagogique de déficients mentaux de Achaacha peut accueillir jusqu’a 120 enfants déficients, ce qui contribuera à atténuer la tension sur les structures similaires existantes, a-t-elle souligné, ajoutant que ce centre dont le coût de réalisation est de 140 millions DA aidera à améliorer les conditions de scolarité de cette frange sociale. Le centre psychopédagogique des déficients mentaux de Mazaghran prend en charge actuellement 137 enfants, alors qu’un autre centre à Sidi Ali accueille 96. Leur capacité d’accueil est de 120 et 80 enfants respectivement, a-t-on indiqué. Au sujet de la rentrée scolaire, Mme Bouchakour a fait savoir que son secteur a réservé cette année, dans le cadre de la solidarité, 500 trousseaux scolaires et 500 tabliers pour les enfants scolarisés dans les classes spéciales (déficients mentaux et auditifs) des communes de Mazaghran, Sidi Ali et Hadjadj. En outre, la direction d e l’action sociale a équipé des espaces d’informatique contribuant à améliorer les conditions d’enseignement et de travail du staff psychopédagogique.