<span style='text-decoration: underline;'>CNAS </span>:<br><span style='color:red;'>Environ 10 milliards de DA de redevances auprès des entreprises</span>

La Caisse nationale d’assurance sociale des travailleurs salariés (CNAS) détient environ 10 milliards DA de redevances auprès des entreprises dans la wilaya d’Oran, a-t-on appris du directeur de cette structure.

Entre 2.000 et 3.000 entreprises à Oran ont des dettes impayées envers la CNAS, principalement en matière de cotisations, s’élevant à environ 10 milliards DA, a indiqué à l’APS Lotfi Mesli, ajoutant que des entreprises privées, en majorité, ont des «difficultés de paiement». «Pour les entreprises sérieuses qui, à une période déterminée, ont une difficulté de payer les cotisations, nous ne procédons pas aux mesures dissuasives, dont la fermeture du compte et le recours à la justice», a-t-il affirmé, expliquant qu’avec ces entreprises un échéancier de paiement est établi «pour leur éviter la fermeture du compte et le recours à la justice». La wilaya d’Oran compte actuellement quelque 22.000 entreprises et 438.000 travailleurs assurés.