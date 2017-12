<span style='text-decoration: underline;'>Mondial2018</span>:<br><span style='color:red;'>Environ 2.300.000 billets demandés sur le site officiel de la FIFA depuis le 5 décembre</span>

Environ 2.300.000 billets pour les matchs de la Coupe du monde 2018 en Russie (14 juin-15 juillet) ont été demandés sur le site officiel de la fédération internationale de football (Fifa) lors de la deuxième phase de vente entamée le 5 décembre, a annoncé l’instance mondiale mercredi.

La plupart des supporters demandeurs sont issus de la Russie, tandis que des fans originaires de l’Argentine, du Mexique, du Pérou, du Brésil, de la Colombie, des Etats-Unis, de l’Espagne, de l’Allemagne, de l’Egypte et de la Chine figurent eux aussi dans le Top 10, précise la même source, soulignant qu’un total de 742 760 billets ont été attribués durant la première phase de vente.

Cette deuxième phase de vente, qui s’achèvera le 31 janvier, permet aux supporters de commander des billets individuels pour tous les matches de la compétition à l’exception du match d’ouverture et de la finale, ainsi que des billets spécifiques à un site, des billets de supporters ou encore des billets conditionnels pour les supporters officiels des 32 équipes participantes.

Si au 31 janvier 2018 la demande de billets est supérieure à l’offre, un tirage au sort sera effectué pour attribuer les précieux sésames. Les candidats seront ensuite informés des résultats du tirage le 12 mars 2018 au plus tard. Au cours de la partie actuelle, soumettre sa demande le premier ou le dernier jour n’a aucune importance, tous les candidats disposent des mêmes chances de se voir attribuer des billets, explique la Fifa.

La Fifa a également prévu des billets à l’intention des personnes handicapées, à mobilité réduite ou obèses, dans la limite des places disponibles à cet effet dans chacun des douze stades de la compétition.

Les billets achetés lors des phases de vente 1 et 2 seront livrés gratuitement aux supporters dans les semaines précédant la compétition. Les livraisons étant prévues pour avril et mai 2018.

A la demande des autorités russes, toutes les personnes qui assisteront à des matchs du Mondial 2018 doivent demander un Fan ID, le document d’identité officiel émis pour les fans.

Pour pouvoir entrer dans les stades de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 , chaque supporter devra présenter son Fan ID et un billet de match valable. Le Fan ID permet en outre à son détenteur de bénéficier d’avantages et de services fournis par le pays hôte : entrée sans visa sur le territoire russe, trajets gratuits entre les villes hôtes et utilisation gratuite des transports publics les jours de matches.