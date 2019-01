<span style='text-decoration: underline;'>Sonelgaz</span>:<br><span style='color:red;'>Envoi prochain des factures aux clients par SMS</span>

Les clients du groupe Sonelgaz pourront prochainement recevoir les factures de consommation de l’électricité et du gaz par le biais de messages téléphoniques (SMS), a annoncé, jeudi à Oran, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni.

«Une opération est en cours pour permettre aux clients de Sonelgaz de recevoir, prochainement, leurs factures par SMS «, a déclaré le ministre lors de l’inauguration et la mise en service du centre national de contact (centre d’appel) relevant du groupe.

A ce titre, Mustapha Guitouni a assuré que le groupe Sonelgaz est en train de se numériser totalement, notamment pour le développement du service public et la modernisation de ses prestations.

Les clients pourront, désormais, connaître les montants de leurs factures en s’adressant à ces centres nationaux de contact par le numéro vert (3303), raccordant les quatre centres situés à Alger, Oran, Constantine et Annaba. Ces centres permettront également aux clients de remettre leurs requêtes relatives aux prestations par un simple appel, à l’effet d’un traitement immédiat et interactif leur épargnant un déplacement vers les agences commerciales et techniques, a expliqué le ministre, insistant sur l’adoption de meilleurs modes de facturation, notamment par des dispositions aboutissant à la «fidélisation» davantage de clients.