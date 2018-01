<span style='text-decoration: underline;'>NAHD 1 - MCO 1</span>:<br><span style='color:red;'>Equitable</span>

Le Mouloudia d’Oran, qui espérait poursuivre sa bonne lancée pour accéder au podium, était sur le point de remporter le gain du match, vendredi passé, en déplacement face au Nasria, n’était-ce le penalty, peu évident, accordé par l’arbitre à l’équipe locale, au temps additionnel.

En effet, la partie débuta en trombe des deux côtés, avec une légère domination des oranais. Les rouges et blanc d’El Hamri, monopolisant bien le ballon au milieu du terrain, et pressant bien haut, poseront bien des problèmes à l’arrière garde du NAHD. Leurs efforts, seront d’ailleurs récompensés, à moins d’une demi-heure de jeu, par une belle réalisation, signée Toumi, suite à un bon centre de Heriet.

Atteints dans leur amour propre, les locaux arrivent à prendre tout de même le monopole du ballon, mais sans toutefois, arriver à leurs fins, et pécheront par manque de concentration. La sortie pour blessure du maitre à jouer des Hamraouas, Aouad avant la fin de la première période, brouillera les cartes du coach, Bououkaz. Après la pause, les sang et or du NAHD fouleront le terrain, avec de bonnes intentions, et parviennent à prendre les choses en main, en accentuant leurs assauts, en se procurant de nombreuses occasions de scorer, mais le portier, Hamraoui Nateche s’est fortement distingué, à chaque fois, en se montrant décisif dans ses bonnes sorties, en annihilant toutes les tentatives des attaquants de l’équipe adverse. Les oranais procédaient quant à eux, par des contres, et auraient pu aggraver la marque, n’était le manque d’efficacité de certains joueurs, qui avaient mal exploité les nombreuses occasions, qui se sont présentées à eux.

Bououkaz a aligné d’entrée, les trois nouvelles recrues du mercato hivernal, Mansouri, Chibane, qui ont Abdat, et ont bien honoré leur première apparition, avec le team d’El Hamri.

Au temps additionnel, alors que les Hamraouas croyaient tenir le match à leur compte, l’arbitre en décidera autrement, en accordant un penalty douteux au NAHD. Allali transforme et rétablit l’équilibre. Outre ce penalty, qui a faussé la partie, il est aussi utile, de dire que les Hamraouas ont à plusieurs reprises, manqué d’aggraver le score, suite à des ratages impardonnables.

Les Hamraouas s’en mordront les doigts, d’avoir laissé filer deux précieux points. Le moins que l’on puise dire, c’est le nul est logique, vu que la seconde période a été dominée par la formation, du NAHD. On notera, la déception de nombreux supporters du MCO. Un millier selon les organisateurs, qui ont effectué le déplacement, pour soutenir leur équipe favorite. Par ailleurs, le match des réservistes, disputé entre les jeunots du Mouloudia d’Oran et leurs homologues du NAHD, s’est soldé par un score vierge. Ce match, pour rappel, s’est déroulé sur la pelouse du stade de Zioui.

B.Sadek