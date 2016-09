…Et les «affaires» reprennent !

La traditionnelle cérémonie de présentation des voeux de l’Aid aux autorités locales s’est déroulée hier au siège de la wilaya, rassemblant comme d’habitude les mêmes acteurs sociaux, responsables gestionnaires, élus, membres du mouvement associatif et autres personnalités inscrites, à tort ou à raison, sur la liste officielle des «notables» de la wilaya d’Oran. Comme chaque année, c’était là l’occasion pour le wali d’Oran de lancer un appel à la mobilisation, à l’engagement et aux efforts de tous pour le renforcement du processus de développement local d’Oran et de sa Région. M. Abdelghani Zaalane, en poste à la wilaya d’Oran depuis bientôt trois ans, devait certainement savoir de quoi il a évoqué, à demimot, les retards et les insuffisances qui pénalisent encore les objectifs et les ambitions affichées par la grande métropole oranaise. Il est vrai que bon nombre de secteurs, tels que le logement, l’éducation, le sport ou les infrastructures routières, de nombreux projets ont été lancés, réalisés ou sont en voie d’achèvement. Une nouvelle aérogare internationale, un grand projet d’extension et de désenclavement du port grâce à une nouvelle route longeant le littoral et rejoignant l’autoroute Est- ouest, un complexe olympique, des Hôtels de classe internationale, de nouveaux pôles urbains, des zones d’activité industrielle, et bien d’autres actions sont en effet à inscrire au fructueux bilan de ces dernières années. Malheureusement, certaines grandes infrastructures censées répondre à la fois au développement local et aux besoins de la population, restent parfois, hélas, marquées par certaines incohérences pénalisant leur fonction et leur utilité économique et sociale. Bon nombre de spécialistes avisés soulignent souvent le fait que les «stratégies de développement» mises en oeuvre ne reposaient le plus souvent que sur des études techniques servant à justifier la consommation de crédits faramineux au détriment des véritables besoins sociaux et des perspectives d’essor économique et de modernité. A Oran, beaucoup s’interrogent sur l’impact et l’utilité sociale de certaines réalisations, telles que le téléphérique, le Palais des conventions de la Sonatrach ou le futur Palais dit «de la Culture». D’autres se demandent sur quels critères urbains, «scientifiquement établis», a-t-on choisi les sites d’implantation de tel ou tel édifice. A l’image du musée du Moudjahid, du Siège de la Sonatrach, de la grande mosquée ou encore de cet ancien tribunal installé sur la frange marine, a proximité de la résidence officielle de la wilaya. A l’exception de quelques colloques universitaires souvent organisés en vases clos, de quelques rencontres scientifiques plutôt marquées par un déficit d’intérêt intellectuel pour les grandes questions liées à l’avenir de la Cité, le «débat» sur les stratégies du développement, reste monopolisé par des sphères «para-officielles» qui gravitent autour des centres de décisions concernés par la consommation des crédits. On peut ainsi légitimement se demander à qui s’adresse le wali quand il exhorte ces acteurs, réunis autour d’un buffet à redoubler d’efforts pour assurer le progrès et la modernité de la Cité. Il est vrai que rien ou peu de choses ont changé en matière de respect des normes de fonctionnement du service public, de maturation et de finition des projets et de prise en charge efficace du cadre de vie collectif. Et compte tenu de l’état des lieux de la démocratie dite participative, le pouvoir en général et les autorités locales en particulier, demeurent les seuls garants de l’utilité sociale, des priorités et de la fiabilité, devant être à la base de toute politique d’investissement et d’urbanisation. On ne peut donc que «faire confiance» aux dirigeants et croire aux discours et aux engagements affichés au détour de cérémonies officielles rassemblant des représentants, réels ou présumés, d’une «société civile» disloquée. Pour certains d’entre ces acteurs, cette rentrée sociale signifie la «reprise des affaires» personnelles, loin de tout engagement social et de toute responsabilité citoyenne prônée par le décideur local.

Par S.Benali