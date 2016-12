Furieux ? Non beaucoup plus. Enragé. Voilà le qualificatif qui sied le mieux aujourd’hui au Premier ministre de l’entité sioniste, Benyamin Netanyahu. Depuis le vote, vendredi dernier, de la résolution 2334 de l’ONU sur l’arrêt des implantations israéliennes en Cisjordanie, il en veut à tout le monde et veut se venger sur tout le monde.

La gifle reçue par Israël ne passe manifestement pas. Le plus dur, c’était de voir les Etats-Unis d’Amérique le lâcher comme un vaurien. Un Etat voyou qui n’existe qu’à travers certains pays occidentaux et notamment l’Amérique. Le Cabinet Netanyahu a découvert, à quel point, il est honni par le monde entier. Et sa rage est si forte, qu’il a oublié toute séance diplomatique pour menacer ouvertement un pays comme le Sénégal de représailles.

Il faut rappeler, qu’après la lâche dérobade de l’Egypte, ce sont le Sénégal, la Nouvelle Zélande, la Malaisie et le Venezuela, qui présentèrent finalement le texte approuvé par les 14 pays du Conseil de sécurité avec l’abstention des Américains.

Et c’est de là, que vient toute la rage des Israéliens qui ne pensaient jamais pouvoir être lâchés par leurs alliés de toujours. Mais Obama a tenu, alors qu’il quitte la Maison Blanche, à rappeler, à l’ombrageux Netanyahu, que si Israël est ce qu’il est aujourd’hui, ce n’est que grâce aux largesses de Washington.

Israël, cet Etat voyou qui se croit au dessus des lois internationales qui les viole impunément et foule au pied toutes les résolutions onusiennes, devrait comprendre que s’il jouit de cette puissance qui est la sienne aujourd’hui, ce n’est que grâce au soutien, bien sûr des Américains, mais aussi et surtout à la lâcheté des pays arabes qui se terrent et se taisent à chaque fois qu’il s’agit de ce pays qui tue, torture et spolie nos frères palestiniens, sans jamais être inquiétés. Des Arabes, qui ont fait le choix de s’entretuer, de se déclarer la guerre, de se détruire entre eux, alors que leur premier ennemi en profite et se renforce, jusqu’à les dévorer tous, les uns après les autres.

Par Abdelmadjid Blidi