<span style='text-decoration: underline;'>Nouvel an amazigh</span>:<br><span style='color:red;'>Etalages de fruits secs et Salon à la médiathèque</span>

Nouvel an amazigh : Etalages de fruits secs et Salon à la médiathèque

Yennayer à Oran dont les festivités commencent déjà par les étalages de fruits secs des commerçants qui annoncent l’approche de «Yennayer» et dont toute l’Algérie fête cet évènement coutumier sans connaître l’historique de cette date et de cette célébration.

Actuellement, les choses ont changé et Yennayer a sa journée de fête chômée et payée pour tous les 12 janvier de chaque nouvelle année et ainsi pour donner plus d’importance à cet évènement.

L’association culturelle «Numédia» que dirige le sympathique monsieur Saïd Zemmouche, organisera chaque année des Salons où des centaines d’exposants sont venus de tout le pays, exposer les produits et articles traditionnels confirmant la lointaine histoire de l’Amazighité. Et cette année pour ce Salon 2019, l’association Numédia a associé la direction de la culture d’Oran, la DJS, l’Education, le tourisme et l’APC et c’est la grande salle de la médiathèque d’Oran qui a accueilli le Salon où plus d’une centaine d’exposants étalent leur savoir-faire dans le domaine des articles traditionnels.

Beaucoup de nouveautés sont prévues pour cette fois où on parle de Carnaval où les familles oranaises sont invitées à participer en venant vêtues en tenue traditionnelle. Ainsi, beaucoup d’activités ont été lancées et samedi sera le jour «J» de cette célébration de «Yannayer» qui a déjà commencé le lundi 7 janvier et le programme des activités est riche.

Adda.B