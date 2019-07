<span style='text-decoration: underline;'>Arrêt du téléphérique reliant El Hamma à El Madania</span>:<br><span style='color:red;'>Evacuation de plus de 50 personnes bloquées</span>

Les services de la protection civile de la wilaya d’Alger ont procédé à l’évacuation de plus de 50 personnes bloquées à l’intérieur de deux cabines du téléphérique reliant Belouizded à Riyadh El Feth (Al-Madania), au niveau de la station du Jardin d’essai, sans enregistrer de pertes humaines, ni matérielles, selon le chargé de communication du même organe.

«Une panne technique a été enregistrée vers 13:50, ce qui a entrainé l’arrêt du téléphérique», a précisé à l’APS le Lieutenant Khalad Benkhelfallah, ajoutant que plus de « 50 personnes, tous âges confondus, à bord de deux télécabines ont toutes été évacuées». Selon la même source, les services de la protection civile ont mobilisé des camions échelle et des ambulances pour cette opération qui a été effectuée sans enregistrer de blessures. Les voyageurs évacués ont été pris en charge.

A ce propos, l’entreprise Metro d’Alger (EMA) et l’Entreprise de Transport Algérien par Câble (ETAC) ont indiqué dans un communiqué qu’une «panne technique est survenue sur le téléphérique assurant la liaison entre le Jardin d’essai et le Mémorial». «Pour des raisons de sécurité, l’appareil a dû être immobilisé et une évacuation verticale a été réalisée en partenariat avec la protection civile», explique la même source, ajoutant que «les 55 passagers des deux cabines ont été évacués dans les meilleures conditions, et ce, conformément au protocole règlementaire en vigueur».

«Les opérations se sont déroulées dans un délai de 2:10 et aucun blessé n’est à déplorer», précise le communiqué. «Des bus de substitution ont été mis en place à partir de 15:00 et ce transport sera assuré jusqu’à ce que le téléphérique du Mémorial soit remis en exploitation», conclut le communiqué.