La saison estivale 2019 s’achève, comme les précédentes, sur les mêmes notes d’échec et de déception forgées par les déplaisirs et les désagréments toujours enregistrés à travers les communes côtières du littoral oranais. Comme chaque année depuis des décennies, des millions de dinars ont été engloutis dans de présumées opérations d’amélioration du cadre de séjour des vacanciers, sans pour autant pouvoir assurer l’ordre et le confort nécessaire aux millions d’estivants venus de toutes les wilayas du Pays. Comme chaque année, les discours et les déclarations d’intention durant les préparatifs de la saison sont restés lettre morte, réduits à des promesses non tenues et qui seront oubliées dés la prochaine rentrée sociale.

Pourtant cette année, le Ministère de l’Intérieur a eu la bonne idée d’insérer sur son site internet officiel un questionnaire d’évaluation de la saison estivale à l’intention des citoyens de toutes les communes et wilayas du pays. Il serait bien intéressant de parcourir les réponses des estivants qui ont choisi les plages de la Daïra de Ain El Türk pour leur séjour estival. Censé évaluer «l’impact des différentes mesures prises par la commission intersectorielle de préparation de la saison estivale», ce questionnaire, plutôt long et fastidieux à remplir, permettra, nous dit-on, de «cibler des insuffisances éventuelles qui seront corrigées lors de l’élaboration du plan d’action de préparation de la prochaine saison estivale». Pourquoi pas, diront les plus optimistes qui croient encore à la vertu de l’évaluation et de l’implication citoyenne dans la gestion des affaires collectives.

Mais on sait combien cette grande question de l’amélioration du cadre urbain et de la gestion des plages reste tributaire de multiples facteurs qui sont encore loin d’être tous maîtrisés avec la rigueur, l’efficacité et la compétence requise. Les gardiens de parking auto-proclamés, les exploitants des solariums clandestins ou même autorisés, les colporteurs d’eau, sillonnant les rues et les boulevards, les marchands informels, les gargotes à ciel ouvert, le déversement des eaux usées sur certaines plages, les constructions illicites ou anarchiques sur le littoral, l’obstruction des accès à la plage, et bien-sûr la prolifération des ordures et des déchets non ramassés, sont autant de fléaux qui chaque année, gangrènent le cadre de vie dédié au vacances estivales et au tourisme balnéaire. Un triste état des lieux, souvent aggravé par les comportements et les mentalités d’un grand nombre d’énergumènes, des attardés sociaux, sans morale ni civisme, qui font régner la peur et le dégoût. Beaucoup, voire tout reste encore à faire pour pouvoir prétendre un jour assurer enfin «le succès d’une saison estivale…».

S.Benali