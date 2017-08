Évaluation des performances et résultats

Une importante séance de travail a rassemblé dimanche dernier, tous les responsables de l’exécutif et cadres de la Wilaya, pour un examen minutieux de l’état des lieux de chaque secteur. C’était là surtout, une occasion pour le Wali d’Oran, en poste depuis moins d’un mois, de se faire une idée sur chacun des gestionnaires et de tenter d’évaluer le travail de chacun, grâce à la mise en perspective des moyens et des résultats. Selon un responsable présent à la réunion, le Wali d’Oran a montré, tout au long de cette longue réunion, qui a duré plus de quatre heures, sa capacité et sa détermination à orienter et imposer la mise en œuvre des politiques publiques pour chaque secteur, en vue d’atteindre des résultats prédéfinis. L’analyse des situations, à travers les statistiques et les données chiffrées de chaque secteur, allait permettre au Wali d’Oran de découvrir, sans grande surprise, le faible taux de consommation de crédits, affectés aux opérations de développement. Une situation négative, expliquée par plusieurs facteurs récurrents, liés aux carences et aux lourdeurs de l’appareil bureaucratique national, en charge de la planification et du financement des projets. Les grands retards cumulés, dans le paiement des situations des travaux, réalisés par les opérateurs engagés, le manque de maturation et la mauvaise estimation des montants, des autorisations de programme ‘AP), les rejets des demandes de réévaluation de marchés et surtout la situation des finances de l’Etat, imposant des restrictions budgétaires, restent les principales raisons invoquées pour expliquer ou justifier, les retards et les échecs en termes de performance et de résultats. Mais ce genre de «débat budgétaire», qui consiste à vouloir «piéger» les gestionnaires, des différents secteurs dans des paradoxes et des contradictions, illustrant un manque de maîtrise des dossiers, fait l’impasse sur les carences et les failles des politiques publiques de financement et sur la façon d’améliorer le choix des leviers d’action, plutôt que de rester braqué sur des solutions, consistant essentiellement à augmenter les moyens. Certes, le premier responsable de la wilaya a pu, semble-t-il, «évaluer» les profils et les compétences, de chacun des membres de son équipe, installée au chevet d’Oran et de sa Région. Mais cela ne changera sans doute rien, au cours de l’Histoire urbaine oranaise, jalonnée d’inepties, de retards, de dérives et de malfaçons. Au delà du débat sur les résultats chiffrés, ni l’effet des politiques de développement, conduites dans le cadre d’importants moyens alloués, ni la qualité des services publics, ne sont au cœur de l’évaluation des performances des gouvernants et principaux décideurs en poste. Il ne faut pas être grand clerc, pour constater le décalage hallucinant, entre les objectifs ciblés et les médiocres résultats enregistrés sur le terrain. Plusieurs exemples d’opérations d’investissement, notamment en matière de transport public, de structures administratives, d’hygiène et d’environnement, restent marqués par l’échec des résultats, en terme d’impact social, économique, voire même culturel et sportif. Dernier en date, ce débarcadère construit a la hâte, sur une plage de la Corniche, ou les voyageurs débarqués, restent livrés à eux-mêmes, sous un soleil de plomb. Ainsi va Oran…

Par Benali Si Youcef