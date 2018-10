<span style='text-decoration: underline;'>Global Group </span>:<br><span style='color:red;'>Exportation des premiers véhicules algériens «KIA» vers la Mauritanie</span>

Global Group Algérie compte se lancer dans l’exportation de véhicules algériens de marque «KIA» vers la Mauritanie et investir dans les prestations logistiques, à la faveur de la signature, mardi soir, de deux conventions de coopération et de partenariat avec le groupe mauritanien «HB» Bouchraya.

Le groupe algérien compte, à travers ses deux filiales Diaz Export et Diaz Invest, s’associer au groupe HB Bouchraya, pour la distribution et la commercialisation, l’année en cours, de véhicules algériens de marque «KIA» en Mauritanie et dans les pays d’Afrique de l’Ouest, a annoncé le directeur général de Diaz Export, Sofiane Mourad. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’Algérie pour la promotion des exportations hors hydrocarbures, en vue de réaliser la complémentarité économique avec les pays voisins où le groupe œuvre, à travers ses filiales, à jeter des ponts logistiques à même d’encourager les échanges commerciaux, la circulation des personnes et des biens et la coopération économique bilatérale.

Selon la même source, Diaz Invest entrera en partenariat et en coopération avec le groupe HB Bouchraya, pour l’établissement d’une zone de libre échange et la création d’une compagnie de transport algéro-mauritanienne (50/50) sous le nom de «LOGAM», dont le siège sera établi dans la région de Bir Moghreïn, située à 400 km des frontières algéro-mauritaniennes. Cette convention devrait asseoir une base logistique offrant des prestations de haute qualité, en facilitant le transport et le stockage des produits en Mauritanie et dans les pays d’Afrique de l’Ouest, outre la création de postes d’emplois au profit des jeunes de la région.

Les conventions prévoient, également, la formation de l’équipe désignée par le groupe HB Bouchraya, outre l’encadrement et la formation de l’équipe du partenaire mauritanien, tout en se focalisant sur la formation technique et commerciale en matière de distribution et de services après vente, outre le suivi et l’évaluation continue des compétences notamment à travers l’organisation de visites régulières aux usines et aux sociétés relevant de Global Group.