<span style='text-decoration: underline;'>Transport, logistique, certification, financement… </span>:<br><span style='color:red;'>Exportation : les dix travaux de Djellab</span>

Après la démonstration que la production nationale est effectivement exportable après les succès des foires organisées dans plusieurs pays d’Afrique, les opérateurs économiques en arrivent à se poser des questions sur la compétitivité de la production nationale au niveau des prix face à la concurrence. L’un des principaux obstacles à la promotion du produit algérien à l’étranger intervient en amont du marché international. Il s’agit de l’insuffisance dans le transport et la chaîne logistique. Cette préoccupation qui constitue une véritable entrave au développement des exportations hors hydrocarbures a été clairement formulée par les exportateurs au ministre du Commerce, lors d’une rencontre nationale sur la promotion des exportations hors hydrocarbures, qui s’est déroulée, hier à Alger.

Said Djellab a donc été destinataire des doléances des opérateurs qui convergent presque tous sur le caractère onéreux de l’opération de l’acheminement des marchandises. Cette préoccupation est posée dans l’amont de l’opération, puisque la faiblesse du transport ferroviaire est signalée. Les exportateurs estiment que ce mode de transport intervient dans la réduction des coûts. La tare du système n’est pas seulement dans le transport terrestre, l’aérien et maritime ne répondent pas, eux aussi, aux besoins des exportateurs nationaux, disent les participants à la rencontre. Ils sont défaillants en matière de coût et de timing. L’autre gros souci des opérateurs nationaux est à chercher également dans la logistique. Les ports et les aéroports du pays ne sont pas connectés aux réseaux ferroviaires, ce qui oblige les exportateurs à des dépenses supplémentaires pour faire parvenir la marchandise jusqu’à l’aire d’embarquement. La rareté des bureaux de liaison et de distributeurs connectés aux marchés étrangers et l’absence d’équipements modernes, permettant les chargements et les déchargements des marchandises au niveau des ports et des aéroports, ont également étaient soulignés. Un paquet d’insuffisance qui donne l’impression d’une impossibilité de faire décoller les exportations. Pourtant, les chiffres, mêmes encore très modestes attestent d’une progression de plus de 50 % des exportations hors hydrocarbures, d’année en année. Mais l’état des infrastructures constitue un plafond de verre, disent les opérateurs nationaux qui posent la problématique des financements des opérations d’exportations et le transfert des devises, comme un autre facteur de contrainte. Ils ont, pour ce faire, suggéré la généralisation du troc lorsqu’il s’agit d’exporter vers des pays africains. Toujours au plan financier, pas mal d’intervenants à la rencontre ont pointé du doigt la lenteur de rapatriement des devises suite aux opérations d’exportations.

Sur un autre chapitre, on retiendra les plaintes des exportateurs, le manque de laboratoires chargés de l’accompagnement de la normalisation des produits exportés. C’est véritablement un sérieux problème, voir le «talon d’Achille» des exportations algériennes. La certification de leur production destinée tant au marché national qu’international devient une urgence absolue.

Face à cette foule de problèmes soulevés par les participants, le ministre du Commerce a rassuré tout le monde en relevant que la stratégie nationale des exportations hors hydrocarbures qui en cours de finalisation, permettra de lever l’ensemble des obstacles entravant l’exportation.

En attendant, Said Djellab brandit les premiers résultats de la dynamique insufflée par son département, il y a moins d’une année. Il dira à ce propos que plus d’une cinquantaine de contrats d’exportation ont été signés lors des salons des produits algériens organisés cette année à l’étranger. Un signe positif et des perspectives prometteuses. «On va continuer notre tournée en Afrique. Entre 2019 et 2020, nous comptons organiser 25 salons des produits algériens dans des pays africains. Tous les pays du monde veulent placer leurs produits sur le marché africain. Il est temps que nous le fassions», insiste le ministre.

Précédant les prochaines étapes que les exportateurs trouveront dans leur parcours, M.Djellab a souligné qu’il existait une coordination étroite entre le ministère du Commerce et celui des Affaires étrangères. A compter de janvier 2019, «nos ambassades seront le soutien de nos opérateurs économiques à l’étranger», dira-t-il. L’objectif assigné au secteur est de parvenir à des niveaux permettant, à moyen terme, d’exporter jusqu’à 10 milliards dollars.

Alger: Smaïl Daoudi