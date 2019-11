<span style='text-decoration: underline;'>Hassiane Toual </span>:<br><span style='color:red;'>Exposition sur les différentes huiles d’olives</span>

Dans le cadre du programme de sensibilisation et d’information sur la culture des olives et ses dérivés, une exposition a été organisée hier au niveau de la région de Hassiane Toual qui relève de la commune de Benfréha.

Cette rencontre a permis d’exposer les diverses catégories d’huiles d’olives, les savons à base d’huiles d’olives, le miel, le pollen. Cette manifestation a vu la participation des professionnels de la production d’olives et ses dérivées. Le but de cette activité est de faire connaître aux visiteurs des lieux, les différentes catégories d’olives ainsi que les divers types et choix des huiles d’olives et les différentes étapes de la procédure de production d’huiles d’olives. La wilaya d’Oran actuellement, compte plus de 8500 hectares de plantation d’olives dont une surface de plus de 6500 qui est productive.

Cette rencontre a permis également de regrouper dans un même espace, des producteurs entre autres d’olives, d’huiles d’olives pour des échanges d’idées, connaître les nouvelles techniques de travail et d’expériences dans le domaine.

Bekhaouda Samira