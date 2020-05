<span style='text-decoration: underline;'>MCO </span>:<br><span style='color:red;'>Face à moult problèmes, El Hamri dans la tourmente</span>

Suite à l’appel lancé par la direction du CRB pour l’arrêt définitif du championnat et à l’homologuer du classement actuel pour designer le champion de la saison 2019/2020, plusieurs clubs et dirigeants restent sceptiques sur ce sujet qui fait débat.

Certains entraineurs, diront qu’il est difficile de prendre une telle décision qui fera certainement, beaucoup de mécontents surtout les équipes qui sont capables de revenir en force et de déloger le leader, d’autant qu’il reste assez de matchs pour cela et que les écarts ne sont pas assez importants entre les équipes. Somme toute, en cas d’arrêt définitif du championnat, plusieurs clubs vont être sérieusement pénalisés, pas uniquement ceux du haut du tableau pour désigner le champion, mais aussi les équipes qui jouent le maintien au bas du tableau.

Il y a aussi les clubs de la ligue Deux, qui font tout pour accéder ou pour décrocher une place parmi les quatre premières, qui ne vont jamais accepter la fin des championnats de ligue Une et Deux. C’est un problème qui tracasse plus d’un, notamment les responsables du Mouloudia d’Oran. Les responsables Hamraoui font face aussi, à d’autres moult problèmes qui s’abattent sur le club dont l’affaire de Cavalli qui pourrait mettre KO le club oranais, qui paye aujourd’hui les pots cassés en raison de sa mauvaise gestion. Les supporters qui souhaitent que leur équipe favorite puisse achever le championnat honorablement, sont aujourd’hui désemparés et ne comprennent rien à ce Méli mélo financier, qui fait patauger la direction du club. Face à cette situation qui frappe de plein fouet le MCO, le DG Cherif El Ouazzani et ses proches collaborateurs, cherchent par tous les moyens à trouver des solutions pour s’épargner les critiques, afin de faire face aux nombreux chantiers qui les attendent, dont celui de régler le cas de Cavalli et aussi le problème des salaires impayés des joueurs.

Chérif El Ouazzani espère beaucoup de la société Hyproc, pour des aides financières, pour au moins colmater quelque brèches. A cet effet, on nous apprend que la direction du Mouloudia d’Oran a remis aux responsables de la filiale de la Sonatrach, leurs besoins en matière de finances pour les dépenses. Face à la grave crise financière qui s’est installée au sein du club d’El Hamri, les dirigeants sont donc braqués vers Hyproc, pour atténuer leur asphyxie financière.

Les joueurs, quant à eux qui attendent l’assainissement de leur situation financière, ne savent quoi faire et continuent à s’entrainer en solo en raison du confinement, en attendant des jours meilleurs.