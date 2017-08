<span style='text-decoration: underline;'>Marché d’Ouled Fares à Chlef </span>:<br><span style='color:red;'>Faible affluence malgré les prix «concurrentiels» des bêtes destinées au sacrifice</span>

Une faible affluence de chalands a été constaté mercredi au niveau du marché hebdomadaire d’Ouled Fares (Chlef), en dépit d’une offre abondante et d’une diversité des prix proposés pour les bêtes destinées au sacrifice de l’Aïd El Adha, a-t-on constaté.

En effet, les prix proposés au niveau de ce marché oscillent entre 25.000 et 55.000 DA par tête de mouton, soit des prix jugés «concurrentiels et bas, bien à la portée de la bourse du citoyen», selon les marchants de bétail rencontrés sur place, dont certains ont expliqué à l’APS cette faible affluence par la règle de l’offre et de la demande et la coïncidence de cette fête avec la rentrée sociale. Pour Houari, un éleveur rencontré sur place, les prix de cette année «sont concurrentiels et nous permettent de rentrer dans nos frais, même si les cours des fourrages ont atteint les 3.500 DA le quintal et que certains ont été contraints de réduire leur marge de gain en l’alignant sur le capital déboursé pour la bête», à cause, a-t-il expliqué, de l’abondance de l’offre suite à la sécurisation des frontières et à la réduction du phénomène de la contrebande. Pour leur part, certains citoyens se plaignent des prix affichés, les estimant «hors de portée» des bourses d’une majorité de citoyens, à revenu modeste, particulièrement avec la coïncidence des fêtes avec la rentrée sociale, ont-il relevé. Des citoyens, dont M. Azouz, imputent ce faible engouement pour l’acquisition des bêtes du sacrifice, par la crainte de certaines maladies, crainte due à une perte de confiance du citoyen dans les éleveurs, admettant néanmoins que les prix affichés, cette année, sont abordables comparativement à ceux de l’année passée. Toutefois, les éleveurs et marchands de la région s’attendent à un regain d’activité au niveau des cinq (5) points agréés officiellement à la vente des bêtes du sacrifice dans les communes d’Oum Droue, Chetia, Beni Rached, Beni Haoua et Mesdek, au même titre qu’au niveau des 16 marchés hebdomadaires de la wilaya. Une soixantaine de médecins vétérinaires a été désigné par l’Inspection vétérinaire de la wilaya de Chlef pour assurer le contrôle sanitaire des bêtes au niveau des points de vente et des abattoirs avant et durant les deux jours de l’Aïd.