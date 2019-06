<span style='text-decoration: underline;'>Tennis | 4ème circuit régional au complexe sportif ASPTT Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Faible participation dans les tableaux jeunes</span>

Le complexe sportif ASPTT «Kacem Elimam» a abrité durant deux journées la 4ème étape du circuit régional Ouest de tennis dans les catégories 8, 10 et 12 ans, garçons et filles.

Ont pris part à cette compétition, 33 garçons er 24 filles qui ont représenté des clubs d’Oran, le Cost 2000, Ennasr, Hai Salam, Noble Oran et CSP Ain El Bia, ainsi que le CSA TA de Temouchent et CTM Tlemcen. Il est à noter que ce circuit régional comprend 6 étapes. Les meilleurs jeunes seront qualifiés au championnat national des jeunes, prévu le mois de juillet à Tlemcen. La direction du tournoi a été confiée à Mohamed Toua du club Cost 2000 et le juge arbitre, Amine Sahi, a été chargé du côté technique. Les clubs d’Oran ont instauré leur domination avec de bons jeunes qui émergent, notamment, chez les 10 ans garçons. Le jeune Mokrane Lebah du club Hai Salam tout juste âgé de 9 ans qui promet et s’adjuge haut la main la première place en s’imposant sur le favori, Triki Abdelwakil, du club de Ain El Bia. Toujours dans la catégorie 10 ans, la jeune Badsi Norhene du club Ain El Bia s’est aussi illustrée. Chez les 12 ans garçons, le jeune Chaib Khalil du club de Ain El Bia, a créé la surprise en battant un habitué, à savoir, Kichou Aghiles, tandis que chez les filles, c’était sans surprise la domination de Boudjemaoui Wissal du club Ennasr. Le président de la LOT Tedjini Djemai a été chargé de la direction des 12 ans en remplacement du responsable du club de Hai Salam se trouvant au Cap vert , il estime que tout s’est bien passé et n’a pas manqué de montrer sa satisfaction face à l’émergence de bons jeunes talents, notamment, du jeune Lebah Mokrane et de bien d’autres. Mohamed Toua le directeur du tournoi dira : «Pour le programme de l’année, notre club du Cost 2000 s’est porté candidat pour l’organisation de ce tournoi régional .On a insisté pour une bonne organisation et pour la mise dans de bonnes conditions des jeunes athlètes. On remercie les responsables du complexe ASPTT de nous avoir ouvert les portes de leur infrastructure pour l’organisation de cette compétition». Le juge arbitre, Sahi Amine, dira quant à lui : « La participation chez les 8 et 10 ans est jugée faible. Cela relève de beaucoup de facteurs, dont les problèmes qui subsistent au sein des clubs. Le tennis est en train de dégringoler à Oran à l’image des autres sports. On a enregistré des réclamations, notamment, de la part d’une parente qui a retiré ses trois enfants athlètes de la compétition en raison du manque d’entrainements, vu que les responsables du complexe ASPTT exigent le payement des séances d’entrainements, alors qu’à l’unité Hai Salam, les entrainements sont gratuits.

Il s’agit des frères Abidat Kaoutar, Arslane et Zakaria. C’est malheureux de constater l’absence de la compétition de bons jeunes. Je tire la sonnette d’alarme, car dans peu de temps, on ne trouvera aucun jeune pour représenter Oran dans des compétitions à cause de certains qui nuisent au tennis et au sport en général ». Le président du club de Ain El Bia, Mehdi Mana s’est montré satisfait de la participation de ses jeunes qui se sont illustrés : « Mon club dispose avec le mini tennis, pas moins de 70 athlètes et on fait tout pour développer le tennis à Ain El Bia. Je suis satisfait de la participation de nos jeunes dont la jeune Badsi Norhene, qui a décroché le titre de cette étape et qui est déjà championne de l’Oranie. J’ai aussi le jeune Khalil chez les 12 ans qui s’est aussi illustré. J’ai aussi d’autres finalistes qui promettent aussi. Je déplore la faible participation surtout chez les jeunes de 8 et 10 ans. Certains entraineurs de clubs ne travaillent pas, ou pas assez pour une bonne formation. Ce problème doit être pris sérieusement en considération .Je félicite tous les athlètes qui se sont distingués».

B.Sadek