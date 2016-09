<span style='text-decoration: underline;'>CRB Ben Badis | Haffaf Redouane, entraîneur</span> :<br><span style='color:red;'>«Faire du Chabab une équipe compétitive»</span>

Sollicité il y a une semaine, pour succéder à Brik, le nouvel entraîneur du Chabab Riadi Baladiat Ben Badis, (CRBBB), Haffaf Redouane, qui réalisa l’été dernier une historique accession en Inter Régions, avec le JR Sidi Brahim, nous révèle son objectif pour sa nouvelle équipe:

Ouest Tribune : Comment expliquer votre choix sur le CRBBB?

Haffaf Redouane: « Suite à la contre performance de l’équipe, vendredi passé, face au JR Sidi Brahim, il y a eu divorce avec le coach. Aussitôt contacté, on s’est mis d’accord avec les dirigeants du Chabab, et voilà que je suis donc responsable de la barre technique du CRBBB, depuis tout juste une semaine, soit depuis samedi dernier ».

O. T : Avez-vous une idée sur l’effectif actuel, qui va entamer le championnat de la DNA 2016-17?

H. R: Il y a eu exode de plusieurs titulaires cet été. On a fait appel à des jeunes du cru et d’autres de division régionales. Ils sont encadrés sur le terrain, par cinq joueurs expérimentés, qui sont : Kaïd, Belkheir Samir, Bounouara, Bousmaha et le gardien Zouaoui ».

O. T : Donc, il semble que vos ambitions sont limitées vu l’état actuel du club ?

H. R : « D’abord, notre travail et d’entamer la cohésion entre ses nouveaux coéquipiers, et puis, aborder l’exercice, comme une formation compétitive. Le maintient est le mot d’ordre et on verra clair au fil des rencontres ».

Propos recueillis par B. Didéne