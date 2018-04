<span style='text-decoration: underline;'>Académie de la société civile algérienne</span>:<br><span style='color:red;'>Faire face aux dangers menaçant nos valeurs à travers les réseaux sociaux</span>

Le secrétaire général de l’Académie de la société civile algérienne (ASCA), Ahmed Chenna a appelé, samedi à Oran, la société civile à «faire face aux dangers menaçant nos valeurs à travers les réseaux sociaux».

«Il faut adopter un programme d’action en mobilisant l’ensemble des couches sociales, pour contrer les abus de désinformation et de déstabilisation propagés dans ces espaces virtuels et qui constituent un réel danger pour notre société», a-t-il soutenu, soulignant que «l’université a un grand rôle à jouer pour mettre en exergue nos valeurs».

Dans une allocution à l’ouverture d’une conférence nationale de l’Académie de la société civile, intitulée «entre l’information traditionnelle et les médias sociaux», organisée en partenariat avec le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, en présence d’une assistance formée de représentants de la sûreté de wilaya d’Oran, des Douanes et des adhérents de l’ASCA des wilayas de Chlef, Tlemcen, Tiaret, Naama et Oran, Ahmed Chenna a déclaré «il est indéniable que ces outils d’information ont leur côté positif. Néanmoins, il faut s’armer de valeurs pour en faire un meilleur usage». Au passage, il a rappelé l’effort colossal effectué par l’Etat en matière d’instruction et de sensibilisation pour une utilisation saine et appropriée de l’internet.

Le président du bureau de la wilaya d’Oran de l’ASCA, Mohamed Benaïcha a, pour sa part, insisté sur l’importance de l’encadrement des capacités sociales à travers une démarche sociale moderniste et respectueuse des valeurs nationales, estimant que «la société civile ne doit pas rester en marge de ce qui se passe dans ces espaces et rester passive face à des dérapages de certains utilisateurs des réseaux sociaux». «La liberté d’accès à ces moyens de communication a ses revers, si on ne sait pas comment maîtriser juridiquement leur utilisation», a déclaré le directeur de l’Université de la formation continue (UFC) d “Oran, Khaled Mokhtari, qui s”est interrogé sur la manière d’investir cet espace, à fort impact d’influence sur les comportements, notamment de certains jeunes. Dans ce contexte, il a appelé les médias publics et privés à plus de sensibilisation pour semer les graines d’espoir et préserver la société contre les maux qui la guettent via Facebook, Twitter, Youtube et autres médias sociaux dont les conséquences sont parfois dommageables. Dans son intervention sur «la réalité de la liberté d’expression en politique dans les réseaux sociaux», Dr Nassima Hakiki du département communication et information de l’université Oran (1) a mis en garde contre les effets négatifs et déstabilisateurs des réseaux sociaux, citant au passage l’exemple du fameux printemps arabe, où les messages destructeurs passaient par ces plateformes de partage.

Au terme de cette rencontre, le chargé de communication et des relations publiques à la sûreté de wilaya d’Oran, le commissaire Abderrahmane Rahmani a mis en exergue les efforts de la Direction générale de la Sûreté nationale en matière de lutte contre la cybercriminalité, remerciant les médias, en tant que partenaire à part entière, pour leur rôle d’accompagnement de la police de proximité dans ses actions de sensibilisation, pour donner une image positive de la société civile.