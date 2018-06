<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés : Départs de Bouguelmouna vers l’ESS et El Moez absent</span>:<br><span style='color:red;'>Fateh (GCM), Ait Fergane (RCR) et Mesmoudi (ASMO) rempilent</span>

USM Bel Abbés : Départs de Bouguelmouna vers l’ESS et El Moez absent : Fateh (GCM), Ait Fergane (RCR) et Mesmoudi (ASMO) rempilent

Il semble que le groupe des retraités, qui commande aujourd’hui au sein du club phare de la

Mekerra, veut aller loin, en optant pour le recrutement des joueurs, sans même finaliser le contrat avec le nouvel entraineur, le suisso-tunisien, Bouakkaz El Mouez, que même des dirigeants-écrivains ne savent pas que le coach est d’origine tunisienne, qu’il vit en suisse et écrit qu’il est tunisien. Ce groupe ne sachant pas ce qui se passe dans le monde du football, très bas dans notre pays, commence par sa première tache, d’intérêt financier d’abord, notamment le fait de recruter le maximum de joueurs et en tirer le plus de profit, avant qu’ils soient dévoilés et puis chassés. Malgré tout, on cite la signature du latéral droit du GC Mascara, Achour Fateh, 24 ans, (alors que le club possède déjà deux joueurs, au même poste, Abdelli & Zerrouki). L’autre recrue, le défenseur central Mesmoudi Boualam, (24 ans) et le milieu de terrain (26 ans), Ait Fergane Nabil, venu du RC Relizane pour deux saisons.

B. Didéne