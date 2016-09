<span style='text-decoration: underline;'>Tennis</span> :<br><span style='color:red;'>Fateh Hakim : « Les JO, un événement important pour chaque athlète ou officiel»</span>

Le juge arbitre international Fateh Hakim, qui a eu l’opportunité d’officier de nombreux matchs, dans de grandes manifestations internationales, dont, à Rolland Garros et à Winbledon, a eu cette fois ci, l’honneur d’être désigné par la fédération internationale de Tennis, pour faire partie des juges arbitres, aux derniers JO de Rio. A son retour, il nous ouvre son cœur.

Tout d’abord, comment s’est présentée votre désignation, parmi le corps arbitral de tennis à Rio ?

F. T. « Ces jeux olympiques sont différents des autres compétitions internationales. Les responsables de la fédération internationale de tennis, font à chaque édition olympique, une sélection à travers le monde, pour donner une chance à tous les pays d’êtres représentés. Et voilà, j’ai eu la chance d’être le seul algérien retenu ».

Vous étiez combien de juges arbitres ? Et comment s’est faite la désignation pour les matchs, sur quelle base ?

F. T. « Nous étions 136 entre juges arbitres, juges de lignes et 16 arbitres de chaises, sous la coupe d’un responsable Allemand. Dès notre arrivée à Rio, on a reçu nos badges et on s’est dirigé vers l’hôtel de notre résidence. Le lendemain, ce fut la cérémonie d’ouverture, après avoir visité le site, qui comprend un central de 15 000 places et deux autres grands de 10 000 et 7000 places, en plus d’une dizaines de terrains annexes ».

Quand avez-vous débuté votre travail ?

F.T. « Le lendemain de la cérémonie d’ouverture. J’ai commencé à officier, en tant que juge de ligne. Ma grande satisfaction, c’était quand on m’a désigné pour les finales. J’ai eu l’occasion d’être juge de ligne, lors du match Nadal – Nishicori, pour le bronze, le match double de Nadal, et pour la troisième place de Natal, ainsi que lors du match pour la troisième place, en double mixte, entre les tchèques et les russes ».

Qu’avez-vous ressenti du fait d’être parmi les meilleurs arbitres mondiaux de tennis, à ces JO de Rio ?

F.T. « De la fierté, surtout d’avoir été le seul à représenter mon pays. Qui ne rêve pas d’être présent à cette manifestation internationale ? Déjà en étant jeune, je rêvais de voir le Stade mythique de Maracaٌa. Mon travail ne m’a pas empêché de visiter le stade, à l’occasion de l’ouverture des jeux et à la cérémonie de clôture. Ce qui m’a impressionné aussi, c’est la sécurité et la bonne organisation, durant le déroulement des jeux. Je souhaiterai à chaque sportif ou officiel de vivre un jour ces jeux ».

Parlons de notre pays, qui est à l’orée de l’événement des JM de 2021, comment voyez-vous ces jeux, qui seront organisés dans votre ville qui est Oran ?

F.T. « Pour réussir ces jeux, Il suffit d’avoir de la volonté et bannir le bricolage. Il faut aussi se préparer à accueillir nos hôtes, dans de bonnes conditions. A Rio, tous les jeux reposaient sur les milliers de bénévoles. Alors, on doit faire la même chose. Je pense qu’il est temps de bouger. Ces bénévoles seront partout sur les sites sportifs, aux lieux de l’hébergement, pour assurer que transport soit au rendez-vous, à l’accueil à l’aéroport, pour assurer la sécurité et d’autres tâches ».

Ne croyez-vous pas qu’on commence déjà à accuser du retard, vu que tout marche au ralenti ?

F.T. « C’est inquiétant. Je me demande qu’est-ce qu’on attend, car il est temps, pour donner un bon coup. Les nouvelles infrastructures au village Méditerranéen ne sont pas achevées, celles qui doivent êtres retapées, comme le Palais des Sports ou le complexe de tennis de Hai Salam, n’ont pas vu leurs travaux débuter. Même du côté humain, pour l’encadrement des JM, c’est le calme plat. Pour vous dire, les Japonais ont commencé à préparer les prochains JO de Tokyo, bien avant le début de ceux de Rio ».

Concernant la ligue d’Oran, Allez-vous, vous présenter pour un autre mandat ?

F.T. « J’hésite à me présenter, car, je ne peux activer sur deux front, à savoir arbitre international et président de ligue. Alors je songe à céder le flambeau à quelqu’un d’autre, plus disponible, pour les affaires de la ligue. Je tiens à annoncer, qu’Oran abritera une conférence internationale des entraîneurs, qui sera tenue à l’Hôtel Liberté, du 21 au 23 octobre prochain ».

On vous laisse le soin de conclure ?

F.T. « Mon souhait le plus cher, bien sur, c’est que le tennis soit développé dans notre pays, au même titre, que les autres disciplines. Il faut le dire, il faut une bonne décision politique, pour que notre sport en général soit au sommet ».

Propos recueillis par : Sadek Belkheir