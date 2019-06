<span style='text-decoration: underline;'>Reconduite du président intérimaire Abdelkader Bensalah</span>:<br><span style='color:red;'>Fatiha Benabou détaille ce que prévoit la Constitution</span>

Alors que le Conseil constitutionnel a proclamé dimanche dernier l’impossibilité de tenir l’élection présidentielle à la date du 4 juillet prochain, le chef de l’Etat Abdelkader Bensalah, est toujours à son poste.

Pour donner son avis sur cette situation, la professeure en droit constitutionnel, Fatiha Benabou, a affirmé hier, qu’il n’est pas envisageable la reconduite du président intérimaire, Abdelkader Bensalah. Intervenant hier sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, la constitutionnaliste a affirmé que la Constitution algérienne est une Constitution de paix, elle ne prévoit pas les cas de crises et ne peut agir que lorsque tout se passe bien».

En cas de crise politique, «c’est toujours les coulisses qui règlent les problèmes» a-t-elle affirmé. Quant aux Conseil Constitutionnel, Mme Benabou a estimé que celui-ci est très limité sur le plan de ses attributions et ne peut pas aller au-delà de ce que la Constitution lui enjoint et ne peux pas annuler les élections présidentielles. Elle a affirmé qu’il s’agit de report des élections et non d’annulation.

Pour l’universitaire, le travail du Conseil Constitutionnel est de surveiller les élections, de vérifier la conformité des dossiers et si les candidats remplissent les conditions exigées.

Détaillant les solutions de sortie de crise, l’intervenant a appelé à la tenue d’une conférence nationale inclusive.

Évoquant l’article 7 de la Constitution, Mme Benabou a affirmé que ce dernier énonce que le peuple est souverain, constitue une potentielle réserve de légitimité et de souveraineté, lui permettant de transcender les normes juridiques.

Pour ce qui est des démarches à suivre pour dépasser la situation de blocage dans laquelle se trouve le pays, Mme Benabou a affirmé qu’afin de débloquer la situation politique, il faut impliquer des membres de la société civile dont la mission est de désigner les membres devant participer à la conférence nationale de dialogue avec les tenants du pouvoir sur la base d’un consensus entre toutes les forces sociales.

Elle a appelé notamment à organiser les élections présidentielles afin d’élire un chef d’Etat légitime, préconisant ensuite de la création d’une commission électorale dotée de prérogatives limitées et chargée de préparer les listes électorales, organiser un scrutin «propre et transparent et proclamer les résultats».

Pour constitutionnaliste la démarche précitée est la seule manière de mettre le peuple en confiance. Pour ce qui est du rôle de l’institution militaire, elle a estimé qu’il consiste en accompagnement des élections pour assurer leur transparence.

Par ailleurs, Mme Benabou a insisté sur la nécessité d’entourer les élections présidentielles de garanties, tant politiques que juridiques, que le dialogue aura préalablement négociées, et ce, dans le but de crédibiliser ces présidentielles et les organiser dans les meilleures conditions possibles.

Interrogée sur les mécanismes du déroulement de la période de transition, l’invitée de la chaîne III, a affirmé que la période de transition doit être gérée par des personnes consensuelles et sans attachement politique ou partisan, et doit déboucher sur une phase de redressement de l’Etat.

Alger: Samir Hamiche