Fausses performances de gestion des affaires municipales

De temps à autres, on apprend par les médias locaux, que des services municipaux ou de daïra, ont procédé à la démolition de quelques constructions illicites érigées sur le territoire d’une commune de la Wilaya. C’est notamment le cas à travers les communes côtières d’Ain El Turck et de Bousfer où la «floraison» des constructions illicites ne cesse de gagner du terrain malgré les discours et la volonté des responsables. Avec le recul, on se rend même bien compte sur le terrain, que des opérations de démolition médiatisées ici et là comme s’il s’agissait d’un exploit de gestion hors normes, n’a servi à rien puisque l’habitat précaire et illicite réapparaît au même endroit, renaissant de ses débris abandonnés sur place après le passage de la pelleteuse. A l’image de cette assiette foncière dans la daïra d’Ain El Turck qui était disait-on depuis longtemps, destinée à accueillir un projet de réalisation de 500 logements sociaux. Ces situations, souvent constatées à travers les communes, traduisent bien l’hallucinant laxisme qui depuis des années gangrène la gestion des espaces urbains et le contrôle des affectations du foncier. Comment comprendre et expliquer qu’un terrain destiné à recevoir un programme de logements sociaux, puisse être ainsi détourné et occupé par des habitations construites anarchiquement dans l’indifférence et la passivité des institutions concernées, dont la Mairie et la Daïra. Hier, à Oran, on apprenait qu’un chantier de 2.000 logements sociaux à Aïn El Beïda, qui était à l’arrêt depuis près de huit ans dans la commune d’Es Sénia, a été enfin relancé par le wali d’Oran au détour de l’une de ses nombreuses tournées sur le terrain. Un exemple, entre mille autres, qui illustre l’ampleur des retards et des insuffisances marquant depuis ces dernières années, la gestion et le suivi de l’avancement de différents projets engagés dans ce secteur de l’urbanisme et du logement. A Ain El Turck, bien plus qu’ailleurs, les taches élémentaires et essentielles relevant de la Mission des élus communaux, restent inscrites au registre des «exploits» et des «actions extraordinaires» méritant les éloges et les applaudissements. Du ravalement d’une façade d’immeuble, au rafistolage d’un trottoir, en passant par le traçage d’un passage piéton, le changement d’une ampoule d’éclairage public, voire la démolition de trois ou quatre constructions illicites, tout semble inscrit au registre des présumées réussites et fausses performances de gestion des affaires municipales…

Par S.Benali