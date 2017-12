<span style='text-decoration: underline;'>Le pays l’aborde sans filet de protection</span>:<br><span style='color:red;'>Faut-il avoir peur de 2018 ?</span>

Ahmed Ouyahia et son équipe auront à répondre à une question autant simple que complexe: Comment réveiller l’économie par un apport massif d’investissements publics, tout en évitant le risque d’une dérive inflationniste ? La réponse sera dans les réformes, mais également dans l’attitude offensive des pouvoirs publics.

Les carburants coûteront quelques dinars de plus, dès demain. Ce sera le début d’un cycle inflationniste que les Algériens redoutent au plus haut point. Il faut dire que l’entame d’une nouvelle année par la hausse des prix d’un produit stratégique n’est pas ce qu’on pourrait qualifier d’annonce positive. De fait, 2018 débute sur une «fausse note», annonçant la couleur que certains «experts» n’hésitent pas à assombrir, au vu des défis colossaux qui s’invitent cette année au double plan social et économique. Et pour cause, sur toute l’année, le gouvernement doit surveiller avec une précision qui devrait être chirurgicale, l’indice des prix à la consommation. Et pour cause, dans la solution préconisée par l’exécutif pour assurer au pays suffisamment de liquidité pour dynamiser l’économie, une forte inflation est l’un des principaux «effets secondaires».

Le financement non conventionnel apporte, en effet, un danger de dérive inflationniste. Ahmed Ouyahia a rassuré l’opinion sur la capapcité du gouvernement de contrôler les indices macroéconomiques et la loi des finances 2018 table sur un taux d’inflation à 5%. Mais cela ne pourra être possible que dans le cadre d’une vision réformiste du système financier. L’on s’attend donc à ce que l’année prochaine soit celle des réformes tous azimuts. L’enjeu est de taille, puisqu’un glissement de l’inflation peut devenir incontrôlable, jusqu’à atteindre des niveaux impressionnants. Le Venezuela et le Zimbabwe sont souvent cités en exemple par les mêmes «experts». Bien que l’Algérie ne soit dans la même position que ces deux pays, le risque d’un affolement des marchés n’est pas à exclure totalement.

Ce défi financier, mais à connotation très fortement sociale, constitue l’une des principales stations du gouvernement pour 2018. Ahmed Ouyahia et son équipe auront à répondre à une question autant simple que complexe: Comment réveiller l’économie par un apport massif d’investissements publics, tout en évitant le risque d’une dérive inflationniste ? La réponse sera dans les réformes, mais également dans l’attitude offensive des pouvoirs publics, censé avoir une longueur d’avance sur les événements. Jusqu’à aujourd’hui, force est de reconnaître que contrairement à bien de pays touchés par le contre-choc pétrolier, l’Algérie a su maintenir un équilibre, même fragile, de ses indices économico-financiers, évitant par la même un effondrement économique. L’enjeu serait de faire montre de la même aptitude à la «bonne gouvernance», mais avec en plus, la nécessité de diversifier les exportations à très court terme. Car, à ce jour, si les pouvoirs publics ont réussi à éviter la catastrophe, celle-ci est encore envisageable au seul motif du caractère mono-exportatrice de l’économie nationale.

Les Algériens pourraient ressentir un mieux-être à travers la créations d’emplois, grâce aux investissements publics, mais cela ne mettrait pas forcément le pays à l’abri, tant que l’activité économique ne génèrera pas une valeur ajoutée exportable. C’est dire que 2018 devra être l’année des exportations hors hydrocarbures. On annonce déjà le ciment, mais cela ne suffira jamais à combler le déficit. Les dérivés des hydrocarbures, la sidérurgie, le textile, le tourisme et l’agriculture, sont autant de filières sur lesquelles le gouvernement compte, mais certainement pas pour 2018. De fait, tout l’espoir de l’Etat est fondé sur le secteur privé, appelé à se déployer rapidement. La loi des finances 2018 est toute acquise à cette idée et les interdictions d’importation de 1000 produits en témoignent.

Au plan économique donc, 2018 est une année de transition plus qu’autre chose. Le caractère transitoire est également politique. Et pour cause, l’année prochaine sera préélectorale. Les forces politiques en présence se déploieront dans la perspective de la prochaine élection présidentielle qui se tiendra au printemps 2019. Beaucoup de spéculations entourent ce rendez-vous politique majeur. Il faut s’attendre à ce que ces spéculations avec leur lot de rumeurs, grossiront au fil des mois, jusqu’à en devenir pléthorique. C’est dire que l’année qui s’annonce, sera aussi celle de la manœuvre politique et politicienne et l’enjeu, à ce niveau de la gouvernance, est de conduire le pays jusqu’à décembre 2018, avec un minimum de dégâts au niveau du personnel politique au pouvoir et une opposition, censée se renforcer, mais également se responsabiliser, compte tenu du caractère sensible et du rendez-vous politique et de l’environnement dans lequel évolue le pays.

Le gouvernement Ouyahia, ne recevra de cadeau d’aucune partie de la scène sociopolitique. La grogne des syndicalistes sera forcément au rendez-vous, même si l’on peut douter de l’amplitude qu’annoncent certains syndicats autonomes. Il reste que 2018 ne sera pas une année comme les autres. L’exécutif devra réussir tout ce qu’il entreprendra pour la simple raison qu’il évolue sans «filet de protection». Et si le gouvernement se trompe sur une question cruciale. Le risque d’un effet d’entraînement est de rigueur.

Alger: Smaïl Daoudi