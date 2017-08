<span style='text-decoration: underline;'>AADL Pépinière Oran, une fuite d’eau qui perdure</span>:<br><span style='color:red;'>Faut-il se taire ou dénoncer?</span>

Depuis près de vingt jours, les résidents de la cité AADL Pépinière, assistent désappointés, à une fuite d’eau potable qui se fait de plus en plus importante. Celle-ci se trouve au sein même de cet ensemble d’habitation qui a été inauguré en 2004. Ces eaux qui sourdent, font penser à une eau qui coule de source, sont en effet, des fuites d’eau qui proviennent d’une probable faiblesse d’une canalisation d’eau qui a cédé.

La force de l’eau, que nul n’ignore, a pu remonter en surface telle une source, en creusant un griffon sur l’asphalte bitumineux, puis une grande crevasse s’est formée après qu’une eau limpide ai coulé des jours et des nuits sans que personne ne bouge le petit doigt. Conscients du danger que peut provoquer cette concavité qui s’est produite il y a deux jours vers midi avec jet d’eau, tel un geyser, certains locataires de bonne foi, ont pris l’initiative de cerner le site en question par une corde afin de le sécuriser.

Ne sachant quoi faire, ni à quel saint se vouer, les habitants qui ont assisté malgré eux à ce spectacle désolant, en attendant une quelconque intervention qui a tardé à venir, s’interrogent aujourd’hui sur l’attitude à prendre: se taire ou dénoncer ?

Vu le volume important d’eau potable perdu, alors, que les appels pour une utilisation rationnelle de cette source de vie, se font au quotidien, les habitants dénoncent la lenteur, quant à une prise en charge urgente et efficace de la situation qui comme prévisible, a pris de l’ampleur.

Sans nul doute, nous savons tous, que l’eau n’est pas un produit bas de gamme dont on peut s’en passer et, que la vie de l’Homme s’est faite autour de l’eau.

– S’agit-il d’une incapacité de gérer de la part des gestionnaires locaux AADL pour la résolution des problèmes rencontrés par les résidents ?

– Qui est responsable de la maintenance du réseau de canalisation de distribution d’eau potable de la cité, SEOR ou AADL ? Et qui doit intervenir dans les brefs délais en cas de problème. Telle est l’interrogation.

-AADL, n’est-elle pas assez nantie en moyens humains et logistiques pour intervenir efficacement et rapidement ?

– Dans ce cas de figure, l’AADL, pourra-t-elle faire appel à la technicité et la compétence de la SEOR, dans le cadre d’une assistance, sachant qu’elle est considérée comme un client à part entière ?

Aujourd’hui, à l’heure où nous finalisons ce papier, nous avons constaté un début de travaux, qui selon certains résidents, devaient être entamés il y a de cela longtemps.

Pour calmer les esprits, l’AADL, gestionnaire de la cité, a placardé une note d’information, sur laquelle, on pouvait lire: Suite à une fuite d’eau importante «INATTENDUE», nous allons procéder à une coupure pour travaux. La solution facile quoi.

«C’est faux, répliquent les locataires en chœur, ce qui est arrivé, était prévisible et non un incident de dernière minute, puisque ces fuites à ce niveau, se faisaient de plus en plus importantes et, existent depuis plusieurs jours».

Devant les effroyables déperditions d’eau constatées ici et là, à travers le pays et, qui malheureusement nous font tressaillir, une nouvelle pensée managériale de l’eau devra se mettre en place, se maintenir et s’imposer. Ne dit-on pas que dans un proche avenir le thème principal des négoces dans les relations universelles aura pour intitulé l’EAU.

Ces transactions dont dépendra la qualité de vie des populations à venir, ne seront sûrement pas un jeu d’enfants. Soyons donc tous responsable et prévenants, en préservant le maximum de cette denrée qui se raréfie, en pensant au bonheur de nos enfants.

M.S