<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Deux, 24 éme journée :ASMO – RCR</span>:<br><span style='color:red;'>Faux pas interdit pour El Djemia</span>

La formation asémiste qui espérait se dégager de sa position de reléguable, n’est pas sortie de l’auberge et pour cause, les potentiels candidats à la relégation dont le RCK, ont réussi à engranger des points qui leur ont permis de respirer quelque peu, ce qui a remis l’ASMO à la case départ.

En effet, le team de Madina Jadia, est appelé plus que jamais à ne plus se louper à l’occasion de la réception du RC Relizane, cet après-midi, à Bouakeul pour le compte de la 24 éme journée du championnat de ligue Deux. Les asémistes qui restent en concurrence avec le RCK, devront affronter cette équipe dans son fief lors de la prochaine journée, dans un match qui sera déterminant pour la course du maintien. Avant de penser au RCK, les vert et blanc d’El Djemia, devront coûte que coûte, et tout d’abord, engranger les trois points de la victoire et surtout réaliser de bons résultats en dehors des bases, même si leur mission sera très difficile avec des matchs pas du tout aisés du coté de Kouba et de Tlemcen et également avec les deux matchs à domicile face à Magra et Annaba. Ce sera un virage important à ne pas rater pour El Djemia. Cependant, les joueurs sont décidés à forcer le destin même avec un moral au plus bas .Ils savent pertinemment qu’une contreperformance lors de ce derby de l’Ouest, pourrait envoyer l’équipe au purgatoire. Toutefois, malgré la bonne volonté dont sont animés les coéquipiers de Berramla qui veulent franchir l’écueil relizanais, ils sont appelés à se montrer très vigilants.les responsables du club pour motiver les joueurs, ont octroyé aux joueurs la prime du match nul d’El Eulma. Le coach Laouafi Salem non satisfait de la situation des joueurs, fait tout pour mettre en garde sa troupe contre tout excès de confiance. Côté effectif, Haddad, Berramala et Farhi sont opérationnels, mais par contre Benyacine et Hamidi sont out en raison de blessures. Les asémistes ont effectué hier leur dernière séance d’entrainement à Bouakeul, au cours de laquelle, le staff technique a opéré les derniers réglages et dévoilé la liste des 18 joueurs convoqués pour le match. Le moins que l’on puisse dire, l’ASMO, dos au mur, est dans l’obligation de bien aborder ce derby dans de meilleurs conditions et ce sera aux joueurs de se montrer à la hauteur pour sauver le club de la relégation.

B.Sadek