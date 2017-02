<span style='text-decoration: underline;'>Ligue une 19ème journée | USMBA - MCO </span>:<br><span style='color:red;'>Faux pas interdit pour El Hamri</span>

Battus une première fois par l’O Médéa et tenus en échec lors de la précédente journée par Relizane à domicile, les Hamraoua sont plus que jamais décidés à se racheter cet après-midi à Belabbes à l’occasion de la rencontre de la 19 eme journée, qui les mettra aux prises avec l’USMBA, un club qui carbure fort ces dernier temps.

En effet, dos au mur, les rouge et blanc d’El Hamri vont aborder ce derby avec une extrême prudence, pour ne pas tomber sur les mêmes erreurs enregistrées contre le RCR. Même si leur mission reste des plus difficiles, les hommes de Belatoui, se présenteront sur le terrain avec une seule et unique idée en tête, à savoir gagner ce match, pour se reprendre et surtout espérer retrouver le podium. D’aucuns estiment que ce sera dur face à cette équipe de Bel Abbes, en pleine ascension et d’autant qu’elle est drivée par un enfant du MCO, qui n’est autre que chérif El Ouazzani, ce qui va compliquer la tâche des Hamraoua. Afin que le Mouloudia d’Oran puisse achever le challenge sur le podium, il va falloir désormais réaliser de bons résultats à l’extérieur et surtout ne plus perdre le moindre point à domicile. Donc, pour se faire, on doit rééditer la Bonne marche de la phase aller. Les supporters quant à eux, ne veulent plus voir leur équipe favorite se louper une autre fois et exigent un bon résultat à Bel Abbes. Par ailleurs ce derby choc, ne sera pas retransmis par l’ENTV en raison du déplacement de l’équipe de la télévision à Bechar pour assurer la couverture du match international que va disputer la JSS.

Avec quelle équipe face l’USMBA ?

Pour ce grand derby de l’ouest, Belatoui non satisfait de certains éléments, lors de la derrière confrontation contre Relizane, songe opérer quelques changements au sein de son équipe .C’est le coach lui lui-même qui la annoncé, sans pour autant dévoiler les noms des joueurs qui vont rester sur le banc des remplaçants .

Seulement, il a laissé entendre que Helaimia sera titularisé d’entrée au poste d’arrière droit, vu ses belles prestation avec l’équipe des réserves .Aussi ,il compte incorporer d’entrée Heriet, qui s’est rétabli de sa blessure et qui a retrouvé la plénitude de ses capacités . L’autre élément, qui pourrait être titularisé d’entrée, c’est l’attaquant Bennai, qui a laissé une bonne impression face au RCR et qui a contribué fortement pour que son équipe remonte au score. Par contre Hichem Cherif qui a ressenti des douleurs aux adducteurs a été laissé au repos le temps de deux séances d’entrainement et demeure incertain pour ce derby.

Derniers réglages hier à Zabana

Les camarades de Nessakh ont effectué hier leur ultime séance d’entrainement à l’heure du match à Zabana. N’ayant rien négligé durant la semaine pour revoir tous les volets, Belatoui en a profité de cette séance pour effectuer les dernières retouches et surtout axer son travail sur l’aspect psychologique , en mettant en garde ses poulains contre tout manque de concentration . Par la suite, les joueurs convoqués pour le match de Bel Abbes, ont rejoint l’hôtel le Phoenix pour passer leur mise au vert. Le départ à destination de Bel Abbes se fera aujourd’hui, jour du match par route.

