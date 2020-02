<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés – NC Magra</span>:<br><span style='color:red;'>Faux pas interdit pour la Mekerra</span>

Après leur importante qualification au quart de finale de la coupe d’Algérie jeudi dernier, les gars de la Mekerra renouent avec les matchs du championnat et vont accueillir cet après-midi de lundi, le NC Magra dans un match très difficile à négocier.

L’écart qui sépare les deux équipes n’est pas large puisque l’USMBA devance son hôte par quatre points, et le NCM occupe juste la 14ème position au classement général. Ce qui rend la tâche des protégés de l’entraineur Abdelkader Yaïche plus difficile car un faux pas est synonyme d’entrer dans la zone des turbulences. Pour rappel, l’USMLBA a concédé trois revers de suite (PAC, MCO, CABBA) à tel point que le doute plane autour d’un club dirigé par des responsables fantômes et des joueurs sans salaires. Avant-hier, le DG Benayad accorda un soi-disant point de presse et s’est mis dans une situation délicate en faisant face, pour la première fois, à des supporters en colère. Une rencontre qui n’apporta pas de nouveau sinon que des promesses et un avenir prometteur contraire à une réalité sombre. Seule compassion, le retour du trio Belhocini, Bouda et Achour absents lors des trois dernières défaites de l’équipe. Ce match USM Bel Abbés – NC Magra débutera donc aujourd’hui à partir de 17 heures au stade du 24 Février 1956 de SBA. Une victoire en mémoire de feu éducateur, Hamaïda Moulay, dit Zombo qui vient de nous quitter, sera la bienvenue.