Feghouli expulsé pour sa première titularisation de la saison

L’international algérien, Sofiane Feghouli, a écopé du carton rouge le plus rapide cette saison en Premier League anglaise, après avoir été expulsé à la 14e minute du match perdu par son équipe West Ham face à Manchester United (2-0) lundi soir, dans le cadre de la 19e journée. Feghouli a signé pour la circonstance sa première titularisation en championnat après six mois de son arrivée à West Ham, club qu’il a rejoint dans un transfert libre en provenance de Valence FC (Espagne). Le milieu offensif de 26 ans n’a pas été retenu sur la liste des 23 joueurs de la sélection algérienne qui disputeront la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de 2017 au Gabon, «en raison de son manque de compétition», a justifié l’entraineur national, George Leekens, lors de sa conférence de presse lundi.