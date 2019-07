<span style='text-decoration: underline;'>M’sila </span>:<br><span style='color:red;'>Fermeture de 12 sablières et 5 autres mises en demeure</span>

Douze (12) sablières localisées dans les communes de Boussaâda, Tamsa, Maarif et Khobana dans la wilaya de M’sila ont été fermées et cinq (5) autres mises en demeure depuis mars dernier à ce jour, ont rapporté mardi les services de la wilaya. Les cinq sablières mises en demeure, comme rappel à l’ordre pour «se conformer aux clauses du cahier de charge établi dans ce contexte’’, ont indiqué les services de la wilaya, alors que la fermeture des sablières étaient motivées par «le non-respect des cahiers des charges fixant les quantités de sable à extraire et déterminant les coordonnées des superficies à exploiter». Ces fermetures interviennent sur ordre du chef de l’exécutif local, Brahim Ouchane, suite à des rapports établis dans ce contexte par une commission chargée du suivie et de l’évaluation de ce dossier et son impact sur l’environnement dans la région sud de la wilaya, où est localisée la totalité des carrières, a-t-on détaillé. Les services de la wilaya ont relevé que ce dossier a été «rigoureusement» suivi afin de préserver l’environnement immédiat des ces carrières de sable. Selon les rapports établis dans ce contexte par la Gendarmerie nationale, ces mesures prises par l’administration locale visent à préserver l’environnement contre toute forme de dégradation, a-t-on encore ajouté. Ces rapports évoquent entre autre, le changement des cours d’eaux des oueds de Boussaâda et Tamsa, «un phénomène constaté au cours des trois dernières décennies’’ et soulignent les répercussions de tels changements notamment les dangers d’inondations pendant les saisons de l’automne et de l’hiver. En 2007, les crues des oueds de Boussaâda et de la région oued El Lham ont fait 14 mort et causé l’effondrement de trois ouvrages d’art.