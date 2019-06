<span style='text-decoration: underline;'>M’sila</span>:<br><span style='color:red;'>Fermeture de deux carrières d’extraction de sable des oueds</span>

Deux (2) carrières d’extraction de sable des oueds, localisées dans la commune de Khobana à M’sila, ont été fermées, a indiqué samedi la cellule de communication de la wilaya.

La fermeture de ces deux sablières, qui s’ajoute à celle des cinq (5) autres carrières d’extraction de sable des oueds à Boussaâda et Tamsa, avait été annoncée au début du mois en cours, a précisé la même source, détaillant que la décision de fermeture était dictée par «le non-respect des cahiers des charges fixant les quantités de sable à extraire et les superficies à exploiter». La décision de fermer ces sablières intervient suite à la publication d’un rapport par une commission chargée du suivie et de l’évaluation de ce dossier et son impact sur l’environnement dans la région sud de la wilaya, où est localisée la totalité de ces carrières, a-t-on noté. La cellule de communication de la wilaya a mis en avant l’importance de protéger l’environnement dans la région du Hodna et de veiller au respect des conditions d’exploitation de ses richesses, assurant que les services de la wilaya de M’sila veilleront à satisfaire les demandes en matière de sable des oueds, exprimées dans le cadre des chantiers de réalisation des projets publics et privés. A l’issue de la décision de fermeture de ces sept sablières, le nombre de carrières d’extraction de sable actuellement en service s’élève à sept (7), a-t-on indiqué.