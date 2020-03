<span style='text-decoration: underline;'>Pour prévenir le coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>Fermeture de toutes les écoles de conduite</span>

Dans le cadre du vaste programme des actions préventives pour lutter contre l’épidémie du coronavirus au niveau de diverses structures de la wilaya d’Oran, les services des écoles de conduite qui relèvent de la wilaya à l’instar des autres du pays, ont fermé leurs portes.

Cette décision est venue suite à des instructions du ministère des Transports pour combattre ledit virus. A cet effet, l’ensemble des cours théorique et pratique concernant les différentes étapes des exercices de conduite, à savoir, le code de la route, le circuit et le créneau ainsi que les examens, ont été suspendus et seront notamment, reprogrammés pour une date ultérieure et cela jusqu’à nouvel ordre. Le but est surtout de protéger les citoyens qui viennent pour suivre des cours de conduite, du virus lors des activités en groupes ou de la pratique de la conduite encadrée par le moniteur au niveau des véhicules qui relèvent desdites écoles. La wilaya d’Oran compte notamment, quelque 300 écoles de conduite. Pour le bon déroulement du dispositif de lutte contre le virus, tous les moyens et tous les efforts sont fournis pour une protection maximale et maintenir une bonne santé de la population et des résultats satisfaisants en matière de prévention.

Bekhaouda Samira