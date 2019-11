<span style='text-decoration: underline;'>Selon un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports </span>:<br><span style='color:red;'>Fermeture du stade du 5-juillet 1962 pour deux mois</span>

Le stade du 5-juillet 1962 du Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger) sera fermé à partir de lundi prochain pour une durée de huit (8) semaines, a indiqué mercredi un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

«Dans le cadre de l’amélioration permanente des infrastructures sportives nationales, cette fermeture, décidée en concertation avec la Fédération algérienne de football (FAF), permettra de réaliser deux opérations, à savoir la mise en place des équipements de contrôle d’accès et de billetterie électronique et sectorisation de l’enceinte sportive. », précise la même source. Cette opération entre dans le cadre des dernières mesures adoptées par le gouvernement pour prévenir et lutter contre le phénomène de la violence dans les infrastructures sportives. A noter que six autres stades sont concernés par cette opération (Tchaker de Blida, Sidi Bel Abbès, Constantine, Annaba, Sétif et Ahmed Zabana d’Oran). Par ailleurs, l’opération annuelle d’entretien (scalpage et semis d’un nouveau tapis végétal), prévue initialement en août 2019, a été repoussée en raison de la participation de quatre clubs à des rencontres internationales. Cette opération verra le concours technique, à titre gracieux, d’une société spécialisée, des techniciens de la FAF et de Boukaaboub Amar, expert agronome, souligne le MJS. «Durant cette période, les rencontres initialement prévues au stade du 5-Juillet se verront délocalisées vers les stades de Rouïba et Mustapha Tchaker de Blida.